​Соединенные Штаты проголосовали

Согласно предварительным итогам голосования, 45-м Президентом Соединенных Штатов Америки избран представитель республиканской партии Дональд Трамп. СМИ сообщили, что он победил в ряде ключевых американских штатов, в том числе во Флориде, Пенсильвании и Висконсине.

Соперница Трампа на выборах – экс-государственный секретарь США и представитель демократической партии Хиллари Клинтон уже поздравила избранного президента с победой.

Дональд Трамп, выступая с речью перед своими сторонниками, пообещал запустить проект национального роста и обновления, удвоить показатели экономического развития, построить самую сильную экономику в мире и сотрудничать со всеми странами, которые желают строить взаимоотношения с США.

«Хотя мы будем ставить интересы Америки во главу угла, мы будем справедливо относиться ко всем. Ко всем людям и ко всем странам. Мы будем искать точки соприкосновения, а не враждебность, партнерство, не конф­ликты», – сказал Д. Трамп.

Глава Европарламента Мартин Шульц прокомментировал его победу одним из первых. Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между ЕС и Соединенными Штатами. В то же время Президент Франции Франсуа Олланд считает, что избрание Дональда Трампа станет началом «периода неуверенности».

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро также заявил, что «победа Трампа на выборах ставит много вопросов». По его мнению, США придется прояснить свою позицию по ситуации в Сирии, ядерной программе Ирана, а также по Парижскому соглашению по климату, которое Дональд Трамп намерен пересмотреть.

Важность для Берлина сотрудничества с Вашингтоном отметила Канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя избранного Президента США.

«Германия и США связаны ценностями – демократия, свобода, уважение прав человека вне зависимости от происхождения, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации и политических взглядов. На базе этих ценностей я предлагаю будущему Президенту США тесное сотрудничество», – процитировали СМИ высказывание Меркель.

Прочность американо-британских отношений подчеркнула Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она заверила, что Соединенное Королевство продолжит оставаться близким партнером США в вопросах торговли, безопасности и обороны.

Поздравление от имени народа Казахстана и от себя лично направил Дональду Трампу Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также избранного 45-го Президента США поздравил Президент РФ Владимир Путин.

Всеобщие выборы прошли в США 8 ноября. В результате были избраны президент и вице-президент страны, переизбран весь состав палаты представителей и треть сената Конгресса США, губернаторы 12 штатов и мэры ряда городов.

Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.