​Соединяя эпохи и пространства

– Родились эти авторы в Костанае, Омске, Семипалатинске, городах Украины, Китая… Учились в Алматы, Бишкеке, Киеве… Но воспитала их казахстанская земля, самое значительное в творчестве ими создано именно здесь, – отметила заместитель директора по научно-методической и выставочной работе музея Светлана Киляоглова. – Карта, на которой можно отметить страны и города, где «живут» картины этих художников, необозрима. Теперь на ней представлен и наш Семей.

Более 270 новых экспонатов поступило за три последних года в фонд Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых. Подарком к новому году всем его почитателям и друзьям стало знакомство с обширной новой экспозицией. Большую часть поступивших работ составили пожертвования от художников, коллекционеров, а также тех, кому небезразлична судьба музея. Благодаря дару епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия музейное собрание пополнилось пейзажем неизвестного голландского художника конца XIX века. Ряд дорогостоящих экспонатов приобретен при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, известного знатока живописи.

По словам С. Киляогловой, свое­образие и привлекательность новой выставки – в гармоничной многоликости и разно­образии образов, индивидуальности художественных форм и приемов, использованных авторами работ. Зритель видит новое прочтение мифологических и библейских сюжетов. В портретах находит черты давних знакомых, дивится «лицам, с необщим выражением». Художники утверждают, что «этюды воспитывают глаз», оттачивают мастерство, открывают тайны гармонии цвета и света. На новой выставке зрители имеют прекрасную возможность убедиться в этом, посмотрев множество самых необычных работ.

Чувствуется, что новая экспозиция в Музее им. семьи Невзоровых создавалась очень тщательно, неторопливо, а главное – с любовью к искусству. Благодаря этому выставка связала воедино разные эпохи и пространства.