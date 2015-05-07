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Соединяя поколения
Ольга Львова
Как подчеркнул Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев, за годы независимости благодаря поддержке Главы государства армия стала гарантом безопасности, олицетворением силы и мощи нашей страны. Поздравляя коллектив с Днем защитника Отечества и 70-й годовщиной Великой Победы, он отметил, что в числе ветеранов войны немало тех, кто уходил на фронт из органов прокуратуры, многие из них не вернулись с полей сражений, но их великий подвиг всегда будет жить в наших сердцах.
В канун Дня защитника Отечества Указом Главы государства ряд руководителей органов прокуратуры удостоился высших классных чинов и государственных наград.
Кроме того, как сообщила пресс-служба ГП РК, за образцовое выполнение служебного долга ряд сотрудников центрального аппарата удостоился присвоения внеочередных классных чинов и ведомственных наград. Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов, принимавший участие в торжественном заседании, вручил руководителям структурных подразделений Генпрокуратуры юбилейную медаль «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».

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