В нынешнем году фестиваль посвящен 20-летию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Году культуры в России. В 20 концертах примут участие около 1 500 юных талантов со всего мира. Просмотром и прослушиванием кандидатов занималось авторитетное жюри. Организационные расходы, связанные с поездкой казахстанских участников на фестиваль, берет на себя Bank RBK.

«Фонд Владимира Спивакова делает очень важное дело: находит одаренных детей и помогает им раскрыть потенциал, – отметила на встрече с юными конкурсантами независимый директор АО «Bank RBK» Нургуль Ертаева. – Выступление на таком масштабном форуме, как Московский фестиваль, может стать судьбоносным для участника».

Несмотря на юный возраст, Омар и Софи уже титулованные артисты. Омар Куанышев – один из лучших учеников РСМШ им. К. Байсеитовой, лауреат престижных конкурсов. В 2012 году он завоевал Гран-при на XXIII Международном конкурсе «Флам» в Париже. Танцовщица Софи Манасян – лауреат и призер международных фестивалей и конкурсов в США, Италии, России и Казахстане, специальный гость детского Евровидения-2013 в Киеве. На фестивале «Москва встречает друзей» талантливая девочка представит публике программу, состоящую из казахских народных танцев.

Алевтина ДОНСКИХ,

Алматы