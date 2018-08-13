Софи Тернер рассказала, каким будет финал "Игры престолов"

Актриса Софи Тернер, сыгравшая персонажа Сансу Старк, решила рассказать о том, что ожидает нас в финале "Игры престолов". По словам актрисы, финальный сезон будет кровавее, чем все предыдущие, передает Life.ru.
Также Тернер заявила, что заключительные эпизоды шоу будут переполнены предательством. По словам актрисы, в финале будет много войны и опасностей. Больше Тернер не смогла ничего рассказать о финале, дабы не выдать все секреты.
Напомним, съемки финального сезона "Игры престолов" уже завершены. Выход шести заключительных эпизодов запланирован на первое полугодие 2019 года.