Софи Тернер рассказала, каким будет финал "Игры престолов"



Также Тернер заявила, что заключительные эпизоды шоу будут переполнены предательством. По словам актрисы, в финале будет много войны и опасностей. Больше Тернер не смогла ничего рассказать о финале, дабы не выдать все секреты.



Напомним, съемки финального сезона "Игры престолов" уже завершены. Выход шести заключительных эпизодов запланирован на первое полугодие 2019 года.

