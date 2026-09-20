Софья Берульцева стала двукратной чемпионкой Азиады

Одна из лидеров сборной Казахстана по каратэ Софья Берульцева завоевала золотую медаль на Азиатских играх, которые проходят в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Как уточняется, Софья выступала в весовой категории свыше 68 килограммов. В решающем поединке казахстанка одержала победу над представительницей Таиланда Маниван Буцуван и поднялась на высшую ступень пьедестала.

На пути к финалу Берульцева победила Дину Мостафу из Саудовской Аравии, а в полуфинале оказалась сильнее представительницы Непала Арики Гурунг.

Это вторая золотая медаль Софьи Берульцевой на Азиатских играх. Ранее каратистка стала чемпионкой на Играх в Ханчжоу-2022.

Напомним, в каратэ сегодня, 20 сентября, золотую медаль завоевал Жоламан Бигабыл в весовой категории до 55 килограммов.