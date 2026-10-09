Софья Самоделкина стала третьей на Мемориале Дениса Тена

Спорт

Казахстанская фигуристка получила за своё выступление 69,45 балла

Фото: НОК РК

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина показала третий результат в короткой программы на Мемориале Дениса Тена в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Промежуточным лидером стала россиянка Александра Игнатова, выступающая под нейтральным флагом. Она набрала 77,39 балла. 

Второе место занимает представительница Южной Кореи Юджае Ким - 75,99. 

Также Казахстан в короткой программе представили Нурия Сулеймен (44,88 балла, 13-е место), Алика Халимова (44,68, 14-е), Амира Ирматова (42,03, 16-е), Зере Сарбалдина (41,92, 17-е) и Амина Алексеева (32,68, 19-е).

Произвольная программа состоится 9 октября. 

#Самоделкина #фигуристка

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