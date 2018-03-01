Соглашение о порядке согласования специфических субсидий в рамках ЕАЭС ратифицировал Сенат
Лаура Тусупбекова
Сенат ратифицировал Соглашение о порядке добровольного согласования государствами-членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с ними, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как пояснил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, Соглашение определяет механизм взаимодействия государств-членов и Евразийской экономической комиссиии в рамках предоставления специфических субсидий в отношении промышленных товаров, порядок добровольного согласования с Комиссией предоставления государствами-членами специфических субсидий, а также проведения Комиссией разбирательств, связанных с ними.
"Предусмотренные в Соглашении критерии допустимости специфических субсидий соответствуют существующей практике субсидирования в Казахстане", – пояснил Тимур Сулейменов.