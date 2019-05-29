Соглашение о прослеживаемости товаров рассмотрят в Нур-Султане

Фото из открытых источников
На заседании Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят соглашение о прослеживаемости товаров. Об этом в кулуарах заседания сообщил вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Сегодня будет рассмотрен ряд протоколов, соглашений, которые, на наш взгляд, очень положительно будут влиять на общее экономическое развитие в рамках интеграционного объединения. Хотелось бы отдельно отметить, что будет принято совместное заявление глав государств ЕАЭС, которое будет знаком мировому сообществу об успехе состоявшегося интеграционного объединения и перспективах дальнейшего развития. Также можно отдельно отметить такой важный документ, как соглашение о прослеживаемости товаров, которое поможет контролировать движение ввозимых товаров и продукции на территории наших стран", - поделился вице-министр нацэкономики.
По его словам, данное соглашение привлечет к снижению теневого оборота товаров и "серой" экономики.
"Я думаю, все это положительно скажется на нашей экономике. В целом комплекс мер прослеживаемости товаров предусматривает ряд технических и юридических условий, которые необходимы для реализации проектного соглашения. Детали по соглашению сейчас раскрыть не могу, так как данный документ должны подписать", - добавил он.
Мадиев отметил, что в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят более 50 совместных инициатив.