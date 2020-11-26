Соглашение о равных правах на пенсию в государствах ЕАЭС ратифицировал Сенат

Сенат на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к законопроекту, Соглашением предусматривается обеспечение равных прав трудящихся на территории государств-членов ЕАЭС в сфере пенсионного обеспечения на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства.
Предусмотрены участие трудящегося в пенсионной системе государства трудоустройства и право его обращения за назначением пенсии, а также порядок определения и реализации права на пенсию, исчисления размера пенсии трудящегося, а также положения по защите персональных данных в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС в сфере пенсионного обеспечения.
При этом предоставляется право на получение пенсии на территории государства проживания, в связи с чем Соглашением предусматривается перечисление назначенной пенсии в государство проживания пенсионера.
В Казахстане трудящимся мигрантам будут осуществляться пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных обязательных пенсионных взносов в порядке и на условиях, которые установлены пенсионным законодательством РК. А именно при достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, при единовременной выплате наследникам.