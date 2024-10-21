Экологическое сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном рассматривают в Сенате

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Депутаты определили повестку заседания Палаты, запланированного на 24 октября и обсудили задачи в рамках реализации Плана мероприятий Сената.

В повестку предстоящего на неделе заседания Палаты включен вопрос о рассмотрении Закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды».

Было отмечено, что соглашение направлено на развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне, а также на укрепление сотрудничества двух стран.

В ходе заседания Бюро также были обсуждены вопросы, связанные с предстоящей встречей депутатов Палаты с руководством АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по приоритетным проектам субъектов предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Как отметил Маулен Ашимбаев, глава государства уделяет пристальное внимание повышению предпринимательской активности Казахстана. И в этом контексте целесообразно всесторонне изучить и обсудить вопросы, поднятые президентом страны, и совместно найти пути их решения.

Кроме того, депутаты распределили законы, ранее принятые Мажилисом.