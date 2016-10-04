Экономика
Соглашения на $27 млрд подпишут Казахстан и Россия на XIII Межрегиональном форуме – Назарбаев
Казахстан и Россия подпишут меморандумы и соглашения о сотрудничестве на общую сумму $27 млрд во время . Об этом во время двусторонней встречи в Акорде сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz.

"Мы встречаемся в этом году в восьмой раз, как обычно. И эта встреча очень важна. 900 бизнесменов с обеих сторон встретятся сегодня. Они вчера и сегодня смотрят объекты ЭКСПО, – сказал Назарбаев. – Сегодня около 40 совместных договоренностей будет достигнуто в общем объеме более 27 миллиардов долларов".

Напомним, сегодня в Астане пройдет XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Основная тема Форума – "Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства".

Президент РК отметил, что вопрос, который будет основным на форуме, очень важен для двух стран.

"Здесь собрались российские губернаторы. Они ездят, смотрят, общаются, договариваются. Это все будет говорить еще раз о наших отношениях, о доверии, союзных взаимоотношениях благодаря вашей поддержке. Я искренне благодарен вам, Владимир Владимирович, потому что я вижу, как вы заняты, но теперь, когда выборы в Госдуму прошли, можно расслабиться", – добавил Глава государства.


В свою очередь Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за приглашение и вновь отметил, что отношения между Казахстаном и Россией носят характер стратегического партнерства и союзничества. 

"Мы взаимодействуем практически на всех направлениях. Да, мы знаем, есть определенные проблемы, связанные с объективными обстоятельствами. Но даже, имея ввиду объективный характер этих обстоятельств, которые требуют небольшой корректировки в торгово-экономическом обороте, мы должны на это реагировать, искать варианты, как нивелировать эти негативные явления. И ваша инициатива – проведение бизнес-форума, в котором принимают участие 900 человек, с нашей стороны делегация 400 человек, это очень солидный десант", – заметил Президент РФ.

Он также сообщил о встрече с предпринимателями и крупными бизнесменами, прошедшей 3 октября в Оренбурге.

"Я вчера в Оренбурге встречался с людьми, которые, что называется, на земле работают: с представителями бизнеса и мелкого, и среднего, и крупного, которые напрямую работают с Казахстаном. Вы знаете, меня это очень порадовало. Да, есть вопросы, которые нужно решать на нашем уровне, но жизнь идет, она очень интенсивно развивается. Есть взаимная заинтересованность, наши компании поставляют продукцию в Казахстан, берут из Казахстана продукцию, в том числе и высокотехнологичного характера. Что меня порадовало. И в связи с этим хотел бы отметить, что та тема, которую вы избрали для встречи сегодня, – тема развития транспортной и логистической инфраструктуры – является чрезвычайно важной для создания условий развития в сфере экономики. И не будем забывать, что 70% всего торгового оборота – на плечах приграничной, межрегиональной торговли, межрегионального сотрудничества. Я уверен, что мероприятия, которые сегодня запланированы, будут очень полезны", – заключил Путин.

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