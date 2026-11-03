Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне

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В мероприятии приняли участие представители более 70 компаний, инвестиционных фондов, банков и экспертных организаций, включая JPMorgan Chase, AstraZeneca, BP и Brookfield Asset Management. Участникам представили концепцию развития Alatau City, инвестиционные возможности города, перспективные инфраструктурные проекты и механизмы участия зарубежного капитала в их реализации.

«Мы не случайно начинаем роуд-шоу именно в Лондоне, одном из ведущих мировых финансовых и правовых центров. Великобритания является нашим стратегическим партнером. Alatau City – национальный проект, реализуемый по инициативе Главы государства. Мы создаем новый центр бизнеса, финансов, технологий и логистики, который должен стать важным звеном экономического взаимодействия между Европой и Азией», — отметил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

В рамках круглого стола главный исполнительный директор Специальной организации управления «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров представил основные направления развития города, включая создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленных, деловых и логистических зон.



Международная инженерно-консалтинговая компания Arup ознакомила участников с подходами к пространственному планированию и развитию городской инфраструктуры. Холдинг «Байтерек» представил инструменты финансирования инвестиционных проектов.



Одним из ключевых преимуществ Alatau City является специальный правовой режим, закрепленный Конституционным законом от 8 мая 2026 года. Он предусматривает применение принципов права Англии и Уэльса, современные механизмы защиты инвестиций и формирование предсказуемой деловой среды.



В ходе экспертной сессии с участием международных юридических компаний Norton Rose Fulbright, Reed Smith и Boies Schiller Flexner обсуждены правовые механизмы привлечения инвестиций, государственно-частное партнерство, международный арбитраж, регулирование цифровых активов и разрешение коммерческих споров. Также рассмотрены перспективы создания специализированного инвестиционного суда Alatau City с применением принципов английского права.



В рамках деловой программы состоялись переговоры с руководством Лондонской фондовой биржи, Brookfield Asset Management, Société Générale, J.P. Morgan и Европейского банка реконструкции и развития. Стороны рассмотрели возможности привлечения институционального капитала, использования инструментов проектного финансирования и участия международных финансовых организаций в развитии энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры города.



По итогам проведения Alatau City Investment Roundtable подписано 9 соглашений с международными партнерами с общим инвестиционным потенциалом $1,3 млрд. Договоренности охватывают финансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры, а также расширение международного сотрудничества. В частности, предусмотрена проработка проектов открытия образовательных учреждений с участием University of Exeter, Brighton College и Repton Group. Сотрудничество с AstraZeneca и Crescent Meditours охватывает вопросы развития медицинской инфраструктуры, привлечения инвестиций и научного обмена.



В настоящее время инвестиционный портфель Alatau City включает 67 проектов общей стоимостью порядка $6,9 млрд, реализация которых предусматривает создание около 55 тыс. рабочих мест. Параллельно в городе реализуются 28 проектов инженерной и транспортной инфраструктуры на сумму 35,3 млрд теңге, охватывающих энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализационные сети и автомобильные дороги.



Инвестиционное роуд-шоу продолжится переговорами с представителями государственных структур Великобритании, финансовых институтов и стратегических партнеров. Следующим этапом европейского роуд-шоу станут инвестиционные встречи в Германии.