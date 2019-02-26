​Согласились единогласно

На состоявшемся под председательством Касым-Жомарта Токаева заседании Сенат Парламента рассмотрел предложенную Президентом Нурсултаном Назарбаевым кандидатуру Ерболата Досаева на должность председателя Национального банка.

Руководитель Администрации Президента Асет Исекешев сообщил об отставке Данияра Акишева, занимавшего пост председателя Национального банка, и зачитал представление Главы государства о даче согласия на назначение Ерболата Досаева руководителем Нацбанка. После вопросов Ерболату Досаеву и выступлений сенаторов Али Бектаева и Едиля Мамытбекова в поддержку данной кандидатуры сенаторы единогласно проголосовали за дачу согласия.

Согласно Конституции, дача согласия на назначение Президентом РК председателя Национального банка относится к исключительному ведению Сената.