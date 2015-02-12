Согласна с Лидером нации Свежий выпуск 666 Оксана ЖОЛУДЕВА, предприниматель, Петропавловск

Северо-Казахстанская область производит мясо, молоко, картофель и другие овощи в количествах, гораздо больших, чем нужно для собственного потребления. Перерабатывающие предприятия действуют, снабжая нас всем необходимым. Конечно, можно вспомнить, что они испытывают определенные затруднения в продвижении на внешний, прежде всего российский, рынок – но тут надо вести речь о более рациональном развитии производства, удешевлении продукции. А это естественная задача нормального рыночного существования, с понятием кризиса мало связанная.

Нет проблем и в других сферах: в домах горожан тепло, свет и вода подаются бесперебойно. Улицы очищаются от снега, с наступлением тепла, как всегда, начнется их ремонт. Так что государством сделано все, чтобы казахстанцы без особых потрясений пережили сложное время.