Согласно букве и духу закона

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области завершился процесс над одним из участников январский событий, обвиненным сразу по трем статьям и косвенно ставшим виновником смерти солдата, исполнявшего свой долг в момент гибели. Мужчину судили по статьям УК РК – об участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч. 2), посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 380-1 ч. 2 п. 1),6), а также об акте терроризма (ст. 255 ч. 4).

– Судом установлено, что подсудимый 5 января 2022 года, участвуя в массовых беспорядках перед крупным торговым центром Кызылорды, захватил военный автомобиль КамАЗ, – сообщили в суде. – Сев за руль этого грузового авто, он развернул его в сторону отступавших в это время военнослужащих, прижал педаль газа к полу кирпичом и выпрыгнул из машины.

Неуправляемый КамАЗ буквально переехал одного из военных, тот скончался от полученных травм на месте.

– Вина подсудимого в отдельных инкриминированных ему деяниях доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам уголовного дела, а также заключением судебно-медицинской экспертизы, – уточнили в суде.

На итоговом заседании сильно разделились позиции защиты обвиняемого, представителя потерпевшей стороны, то есть родных солдата-срочника, а также прокурора. Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Адвокаты подсудимого просили его оправдать. А представитель потерпевшего – назначить обвиняемому пожизненное лишение свободы.

В итоге по эпизоду акта терроризма подсудимый был оправдан.

– И с учетом характера и степени общественной опаснос­ти остальных совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств окончательно гражданину К. назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безо­пасности, – сообщили в суде.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмот­ренные законом сроки.