​Согласно календарному плану

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Секретарь территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова рассказала об избирательной системе и о том, как в соответствии с календарным планом идет подготовка к кампании. В Алматы насчитывается 532 избирательных участка. Из них девять территориальных комиссий: одна городская и восемь районных, а также 37 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов маслихата города. Общее количество членов комиссий всех уровней – 4 046 человек.

Мероприятия по подготовке к внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента и очередным выборам в маслихат Алматы проводятся в соответствии с календарным планом, утвержденным ЦИК. А. Калыкова также сообщила, что все материалы по выборам депутатов Мажилиса, постановления и другие документы размещены на сайте ЦИК.

Территориальный избирком Алматы в основном занимается выборами депутатов маслихата города и проводит большую работу по уточнению списков избирателей, так как город большой и движение здесь интенсивное. К слову, избиратель может получить открепительный талон за 15 дней до выборов. Для этого надо обратиться в местный акимат и сообщить о своем отъезде.

По итогам семинара члены АНК приняли заявление, в котором инициативу депутатов о досрочных выборах в Мажилис Парламента назвали необходимым и своевременным решением. Они призвали каждого казахстанца воспользоваться конституционным правом и принять участие в предстоя­щих выборах. «Наша цель – благополучие Казахстана и единство. Мы все работаем для процветания нашего государства и успешного будущего», – заключили участники семинара.

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