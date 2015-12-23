​Согласно концепции win-win, когда выигрывают все

686
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Как сообщил глава МИД РК, в следующем году состоится ряд крупных политических мероприятий международного уровня, в которых Казахстан примет участие.

– Планируется саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне в конце марта 2016 года, и Президент Казах­стана Нурсултан Назарбаев, активный участник антиядерного движения, приглашен американским лидером на этот саммит, – сообщил Ерлан Идрисов.

Также в апреле в Турции планирует­ся проведение саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС). Эта встреча будет иметь высокую значимость в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, где расположены государства, которые являются основными членами ОИС. Казахстан как страна-участница этой организации также направит делегацию на этот саммит.

– Предстоит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, ряд мероприятий в первую очередь в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, – добавил министр. – Планируется встреча в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Кыргызстане; Китай в следующем году принимает саммит G20. У нас есть ряд приглашений от различных государств, и ряд зарубежных делегаций сообщили о намерениях посетить нашу страну.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в связи с празднованием в следующем году 25-летия Независимости Республики Казахстан запланирован ряд крупных мероприятий внутри страны с приглашением делегаций стран-партнеров и международных организаций. Большая работа предстоит в контексте реализации Послания Президента народу. Привлечение иностранных инвестиций в приоритетные отрасли казахстанской экономики и продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки будет оставаться одним из ключевых приоритетов внешней политики Казахстана и основополагающим элементом продвижения торговой и экономической дипломатии.

Важным новшеством, по информации МИД РК, будет изменение визовых режимов и правил оформления документов.

– Визовая работа в целом является нашим особым приоритетом, – отметил глава внешнеполитического ведомства. – В I квартале следующего года мы планируем ввести новые правила выдачи казахстанских виз. Главный смысл изменений – упрощение порядка их получения, чтобы все про­цедуры были удобны для иностранных граждан, которые стремятся посетить нашу страну. Эту работу мы проводим с соответствующими органами, такими как пограничная служба КНБ и МВД.

Также дипломатическая служба Казахстана работает над облегчением процедур выезда граждан страны за рубеж. В частности, уже в течение нескольких лет проводится работа по заключению соглашений о безвизовых поездках по всем видам паспортов.

– Сейчас у нас таких соглашений 19, то есть казахстанцы в эти 19 стран могут выезжать без виз по общегражданским паспортам, – уточнил Е. Идрисов. – Последнее соглашение, которое мы подписали, – с Кубой, теперь наши граждане могут ездить на Остров Свободы, что открывает возможности для расширенного взаимодействия Казахстана с этой страной. Напомню, что в прошлом году мы такие соглашения заключили с Бразилией, планируем заключить с Мексикой и рядом государств Латинской Америки.

Обозначив планы на будущий год, глава внешнеполитического ведомства также отметил и основные итоги года уходящего. С 1 января 2015 года с вступлением в силу Договора о ЕАЭС начал свою работу Евразийский экономический союз. Казахстан стал членом ВТО. Подписано новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом.

Важным событием не только для нашей внешней политики, но и в глобальном масштабе в целом стало подписание документов о создании в Казахстане Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Отдельно упоминалось участие Президента в юбилейной, 70-й сессии Ген­ассамблеи ООН, с трибуны которого прозвучали знаковые и эпохальные инициативы Нурсултана Назарбаева.

Выступления Главы государства, а также выдвинутые им идеи и инициа­тивы в ходе указанных мероприятий высокого уровня вызвали большой резонанс среди делегаций. Президент, в частности, предложил создать Специальный фонд ООН на Цели устойчивого развития путем ежегодного перечисления каждым государством 1% от своего оборонного бюджета. Предстоит разработка Плана глобальной стратегической инициативы 2045 года.

Министерство иностранных дел уже приступило к активной работе по реализации озвученных Главой государства инициатив. И уже есть результаты – 7 декабря Генассамблея ООН утвердила резолюцию по Всеобщей декларации по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

– Эта декларация – инициатива Главы нашего государства, она была озвучена на саммите ядерной безопасности в 2010 году в Вашингтоне, – подчеркнул Е. Идрисов. – Это большая дипломатическая победа Нурсултана Назарбаева.

Министр также констатировал, что итоги 2015 года демонстрируют рост международного авторитета Казахстана, укрепление позиций по всем направлениям внешней политики, определяемой Президентом страны.

Уходящий год был также насыщен крупными, результативными поездками Главы государства за рубеж и визитами на высшем уровне в нашу страну. Нурсултан Назарбаев совершил 13 зарубежных визитов, принял 32 глав иностранных государств, правительств и международных организаций. В общей сложности проведено 38 крупных международных мероприятий и 70 двусторонних визитов. Министр иностранных дел РК совершил 13 визитов за рубеж.

– Хотел бы особо отметить результативные визиты Главы государства в Москву, Пекин, Лондон, Париж и ряд других столиц, итогом которых стало подписание 275 экономических соглашений на общую сумму около 170 триллионов тенге. Реализация договоренностей на высшем уровне, особенно в сфере экономического сотрудничества, остается ключевым приоритетом работы Министерства иностранных дел, – отметил Е. Идрисов.

Говоря об обмене делегациями на высшем уровне между Казахстаном и другими странами, глава МИД РК не оставил без внимания выводы ряда зарубежных аналитиков, делающих заключения о политической «большой игре» в регионе Центральной Азии.

– Я хотел бы подчеркнуть, что Казахстан категорически отвергает концепцию какой-либо «большой игры», – заявил Е. Идрисов. – Казахстан видит Евразию как пространство для сотрудничества и взаимодействия. Мы предложили концепцию, которая выгодна для всех, когда на пространстве Евразии, Центральной Азии законные интересы участников могут удачно сочетаться, а не конфликтовать. В этом заключается суть евразийской концепции Главы нашего государства. На английском языке эта концепция называется win-win, то есть не игра с нулевой суммой, а ситуация, когда выигрывают все. Поэтому мы будем придерживаться этой линии, которая является основой понимания нашей многовекторной политики сочетания и сопряжения интересов.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]