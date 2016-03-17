​Согласно международным принципам

461
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Во встрече также принял участие старший эксперт Секретариата ШОС Медер Асейи­нов.

Глава Центризбиркома РК подробно ознакомил гостей с работой по подготовке и проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов.

– Этапы электоральной кампании проходят в порядке, предусмотренном законодательством, – отметил К. Турганкулов. – Предвыборная агитация политических партий и кандидатов в депутаты маслихатов заканчивается 18 марта в 24.00. Как показывают предварительные итоги мониторинга СМИ, в целом мы сумели обеспечить равный доступ к средствам массовой информации всем политическим партиям, участвующим в выборах. Вчера в соответствии с регламентом, утверж­денным Центральной избирательной комиссией, 6 политических партий приняли участие в телевизионных ­дебатах.

В свою очередь глава миссии ШОС подчеркнул, что наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества намерены принять активное участие в мониторинге выборов в Казахстане – стране, которая является авторитетным членом этой международной организации. Он также оценил уровень организации выборов и деятельность казахстанских СМИ в период избирательной кампании.

– Мы отмечаем серьезность и тщательность подготовительных процедур, – подчерк­нул А. Носиров. – Наша миссия будет проводить наблюдение за выборами в рамках казахстанского законодательства и на основании международных принципов. 

