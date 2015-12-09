​Согласован черновой вариант

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

«От решений нашей конференции будут зависеть 7 миллиардов человеческих жизней», – сказал он. При этом, как сообщает ТАСС, Пан Ги Мун напомнил об обещании наиболее развитых стран довести объем финансирования исследований в сфере возобновляемых источников энергии до 100 млрд долларов к 2020 году.

На минувшей неделе, напомнил председатель Всемирной конференции ООН в Париже Лоран Фабиус, был согласован черновой вариант соглашения в сфере экологии. «Полученный документ несколько короче, включает меньше положений, чем предлагалось ранее», – сказал он. Но главная цель осталась неизменной – ограничить глобальное потепление на планете 2 градусами по Цельсию к 2100 году. Правда, единства между участниками конференции в Париже по поводу того, как достичь этого, пока нет.

Итоговый документ, как ожидается, должен быть согласован и подписан к 10 декабря.

Наемники возвращаются

В общей сложности около 160 граждан Бельгии, заочно осужденных за терроризм или подозреваемых в террористической деятельности, объявлены в международный розыск королевством, сообщили СМИ медиагруппы Sudpresse со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

Ранее местная пресса сообщала, что прокуратура только в текущем году возбудила свыше 270 дел в отношении подозреваемых в терроризме. В общей сложности 945 граждан Бельгии фигурируют в списке лиц, связавших себя с войной в Сирии, сообщили ранее в офисе министра юстиции Бельгии Кун Генса.

По данным МВД Бельгии, на которые ссылается РИА «Новости», всего из Сирии в Бельгию возвратились 130 наемников, 85 из которых являются жителями второй по численности населения коммуны Брюсселя – Моленбек, населенной в основном эмигрантами.

Согласно данным телеканала VRT, за каждого завербованного в Бельгии наемника боевики платят от одной до девяти тысяч евро. Наиболее ценятся IT-специалисты и медицинские работники.

В посольства направлены специалисты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне открытия при его правительстве центра сбора данных по международному терроризму пообещал гарантировать усилия по предотвращению терактов в стране.

По словам Абэ, новый центр будет «гарантировать предупреждение терактов», в том числе в связи с предстоящим проведением в мае 2016 года в префектуре Миэ саммита «большой семерки», передает агентство Киодо. Обязательства по защите японцев от терроризма подтвердил и секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. «Мы будем делать еще больше для того, чтобы обеспечить безопасность соотечественников за рубежом», – сказал он журналистам.

В прошлом месяце после серии терактов в Париже, жертвами которых стали 130 человек, глава японского МИДа Фумио Кисида заявил об усилении японских посольств за рубежом специалистами по террористическим угрозам, сообщает РИА «Новости».

Десмонд принес наводнение

На северо-западе Англии, а также в некоторых районах Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса спасатели и другие службы экстренной помощи продолжают борьбу с последствиями наводнения, вызванного штормом Дес­монд, который оставил без электричества по меньшей мере 60 тыс. домов.

Сотни домов в графстве Камбрия и других пострадавших районах затоплены, эвакуированы свыше тысячи человек, сообщает INTERFAX.RU. СМИ приводят слова премьер-министра Дэвида Кэмерона, сообщившего, что к работам по ликвидации последствий стихийного бедствия привлечена армия.

Проливные дожди, не прекращавшиеся в субботу, стихли только в воскресенье, однако по прогнозу метео­рологов, на этой неделе ожидаются новые ливни.

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