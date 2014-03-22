Общество

Согрели сердечным теплом

Любой из них мог угоститься баурсаками и наурыз-коже, заглянув в одну из многочисленных юрт, установленных компаниями и организациями нефтяной столицы. По традиции на площади состоялись праздничный концерт, национальные игры, прошла ярмарка ремесленников.

– В области насчитывается 16 этнокультурных и 37 религиозных объединений, 9 религиозных конфессий, которые стремятся сохранять национальные традиции и вклад в укрепление единства народа Казахстана, – сказал аким области Бактыкожа Измухамбетов, поздравляя атыраусцев. – В нынешнем году в Атырауской области пройдет очередной форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Уверен, мы достойно проведем это важное мероприятие, которое послужит делу развития двусторонних отношений. 

В эти дни по всей области установлены 170 юрт, 70 из которых – на площадях областного цент­ра. В одной из юрт – Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области – звучало многоголосье народных песен, а дастархан, кроме традиционных казахских блюд, был уставлен яствами разных народностей. 

– Это счастье – большой дружной семьей встречать Наурыз, – говорит член АНК, активная участница Ассоциации славянских, русских и казачьих объединений Ольга Коновалова. – Нас объединяет радость оттого, что мы живем в мирном государстве, в котором все делается для благополучия человека. За годы независимости Наурыз стал для нас настоящим праздником, а не просто датой в календаре. Сегодня в одной юрте за одним дастарханом собрались представители разных народностей. Мы поем песни на казахском и русском языках, исполняем корейские, азербайджанские, грузинские танцы, вкушаем разные блюда. Этот дастархан – проекция мира и согласия, которые царят в Казахстане. Не зря Глава государства сказал о том, что наше преимущество в многообразии, а сила – в единстве. 

Многие иностранные граждане, работающие в крупнейших неф­тегазодобывающих компаниях, судят по Атырауской области о ситуации в Казахстане в целом. И оценку они дают очень высокую. К примеру, для управляющего директора компании NCPOC Ариана Ван Дейка Наурыз, который он впервые встречает в Казахстане, стал удивительным праздником: «Я вижу, насколько открыты и дружелюбны люди, которые отмечают этот светлый и веселый праздник. В этом особенность казахского народа, отмечающего пробуждение природы таким удивительным образом». В эти дни не забыты малоимущие и одинокие, для которых были устрое­ны благотворительные обеды, воспитанникам детского дома раздавали подарки. Сделано все, чтобы праздник коснулся каждого, согрел весенним теплом сердца жителей Атырауской земли.

Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ,
Атырауская область

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