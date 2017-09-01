​Согреть теплом сердец

Казалось бы, любимое занятие многих бабушек – прошлый век, и сегодня в нем уже нет такой необходимости, как это было раньше. На рынке можно без труда найти красивые фабричные вязаные вещи по доступным ценам. Но все же вещь, связанная своими руками, намного ценнее, потому что человек вкладывает в процесс создания своего маленького творения свои силы, старания и любовь. Так считает и руководитель молодежной благотворительной организации «Мейірім шуағы» Жанар Аскаркызы.

По ее инициативе в Таразе открылся первый клуб любителей вязания. Здесь будут изготавливаться теплые детские вещи для недоношенных новорожденных детей. Интересный, новый для нашего города проект поддержан управлением внутренней политики. Для клуба выделена комната в здании профсоюзного центра Жамбылской области, что находится по улице Кошек-батыра, 3. Принять участие в проекте могут все желающие без ограничений по возрасту. Клуб приглашает молодых людей, которые хотели бы научиться вязанию, и, конечно, очень нужны умельцы в этом деле, которые могли бы передать свой опыт начинающим.

За поддержкой волонтеры обратились в дом престарелых, где на их просьбу о помощи сразу откликнулись. Для бабушек, которые так обделены вниманием, это возможность пообщаться с молодежью, заняться любимым делом, почувствовать себя нужными. Участники клуба будут сами приходить сюда и вместе с пожилыми людьми вязать для малышей вещи. Готовые изделия волонтеры отнесут в родильные дома и подарят мамам, чьи дети родились раньше срока.

– Если дело пойдет хорошо и вещей будет много, будем раздавать и другим нуждающимся мамам и детям. Сейчас нам важно привлечь в клуб как можно больше людей. Понятно, что вязание отнимает много времени. Но что-то можно будет довязать дома. Главное, чтобы нас поддержали и помогли осуществить задуманное, – поделилась планами Жанар Аскаркызы.

Известно, что пряжа нынче стоит недешево. Поэтому клуб будет рад любой спонсорской помощи. Возможно, у кого-то дома лежат без надобности мотки шерстяных ниток. И, кстати, первый материал для работы – красивую разноцветную пряжу – уже по­могли приобрести неравнодушные люди, имена которых члены клуба пожелали оставить в секрете.

Молодежная благотворительная организация «Мейірім шуағы» существует уже два года. За это время волонтеры провели массу мероприятий, акций, направленных на оказание помощи малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями, воспитанникам детских домов. В добрых делах активное участие принимают школьники и студенты города. Реализуемые организацией проекты всегда актуальны. К примеру, в прошлом году при поддержке депутата городского маслихата С. Бериккожа в торговом центре «Дос Нар» открылся социальный магазин, куда жители города могут принести одеж­ду, игрушки, предметы быта в хорошем состоянии или новые. Все собранные вещи совершенно бесплатно раздаются малообеспе­ченным семьям. Благодаря проекту «Beauty мама» женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, имеют возможность один раз в месяц бесплатно посетить салон красоты.

У молодежной благотворительной организации «Мейірім шуағы» есть еще много интересных идей. За дело молодые люди берутся с энтузиазмом и большим желанием поделиться теплом своих сердец с теми, кто в этом действительно нуж­дается.