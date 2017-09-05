​Согревая окрылить

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Фарид Юмашев

Руководствуясь этим благотворительным мотивом, национальные павильоны стран-участниц и компании, представленные на ­ЭКСПО-2017, провели на днях ряд поз­навательных экскурсий специально для воспитанников детских домов.

Павильон Австрии пригласил детей из SOS Kinderdorf Kazakhstan и руководителей этой организации посетить самое масштабное для республики мероприятие года. Группа ребят (43 ребенка) и их воспитатели из Астаны и Темиртау смогли своими глазами увидеть в павильонах выставки новые способы получения и использования энергии будущего, а экспозиция Австрии дала им возможность почувствовать эту энергию на себе…

Надо ли объяснять, что с появлением детского «десанта» в австрийском павильоне воцарилась шумная и веселая атмосфера? Юные гости азартно и радостно крутили педали велосипедов, чтобы посмотреть ролик об Австрии, не смолкал смех и разноголосица ребят, наперебой задающих вопросы. Особенно дети были восхищены так называемой Austrian Power Machine – австрийской «силовой машиной», где, играя, посредством различных устройств и механизмов они испытали воздействие различной энергии.

– Мы благодарны павильону Австрии за то, что он предоставил детям, находящимся под опекой государства, возможность посетить Международную выставку ­«ЭКСПО-2017». Безусловно, для устойчивого развития страны необходимо не только развивать экономику и технологии, но и инвестировать в экологическое образование детей, воспитывать в них бережное отношение к природе и разумное использование ее богатств. Подрастающее поколение – это те люди, кто завтра будет претворять в жизнь те проекты и ноу-хау, которые представлены на выставке сегодня, – подчеркнула представитель SOS Kinderdorf International Катрин Райе.

После знакомства с австрийской экспозицией дети, подкрепившись, направились осматривать другие павильоны. А по окончании тура их ждала небольшая викторина.

– Австрия – европейский лидер в воп­росах использования возобновляе­мых источников энергии, – заключил вице-президент палаты экономики Австрии и комиссар правительства для ЭКСПО-2017 Рихард Шенц. – Сегодня мы хотели показать детям, что они и есть часть энергии мира, они и есть его будущее. Наде­емся, положительные эмоции от посещения выставки вдохновят их на грядущие самостоятельные открытия.

И, чтобы оставить в душах ребят добрую память об Австрии, павильон этой страны решил передать в дар SOS Kinderdorf Astana часть своей экспозиции – качели и велосипед.

Неделей ранее воспитанникам детской деревни в Астане подарил велосипеды, собранные при участии посетителей, павильон Кореи.

В форме квеста организовали игровое мероприятие «В поисках энергии будущего» для детдомовцев из села Урюпинка Аккольского района Акмолинской области (45 человек) активисты благотворительного фонда «Аяла», совмест­но с представителями компании «Шелл» (Казахстан) и павильона Королевства Нидерландов.

Открывая встречу добрыми словами напутствия, посол Королевства Нидерландов в Казахстане Дирк Ян Коп, в частности, сказал:

– Мы очень рады стать частью незабываемого опыта, который сегодня наши юные посетители получат на ЭКСПО-2017. Верю, что теперь энергия будущего станет для них не просто словами. Наде­юсь, что многие из ребят решат посвятить «зеленой» энергетике свою жизнь и сделают много новых открытий.

Кстати, о квесте… Для его прохож­дения детей разбили на пять групп с тем, чтобы они смогли посетить разные выставочные павильоны, а затем обменяться полученным опытом и впечатлениями. Павильо­ны стран-участниц – Швейцарии, Австрии, Таиланда, России, Нидерландов – предоставили детям доступ вне очереди.

Комментируя итоги детского тура по выставке, президент благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменова сказала:

– Об ЭКСПО-2017 знают в Казах­стане все, и воспитанники детских социальных учреждений – тоже. Но даже в самых смелых мечтах эти ребята и представить себе не могли, что увидят это грандиозное событие своими глазами. Благодаря фонду более двухсот детей, воспитанников детских домов, смогли посетить ­ЭКСПО-2017. В этот раз нас поддержали павильон Королевства Нидерландов и концерн «Шелл» в Казахстане. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено. Мы очень рады тому, что юные казахстанцы, находящиеся в непростой жизненной ситуации, тем не менее, получили возможность совершить экскурсии, позволяющие зажечь в детских сердцах интерес к инновациям, науке и новым технологиям.

После обеда для детей была организована экскурсия в национальный павильон Казахстана «Нур Алем». Сфера впечатлила ребят больше всего. В конце мероприятия председатель концерна «Шелл» в Казахстане Данкан ван Берген и посол Нидерландов Дирк Ян Коп наградили ребят памятными призами и сувенирами. 

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