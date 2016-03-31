​Сохраним и приумножим

фото из архива музея

На протяжении 77 лет Кызыл­ординский областной историко-краеведческий музей, созданный в 1939 году, способствует формированию национальных традиций, сохраняет уникальные произведения народного искусства, исторические документы, фотографии. Одна из основных задач музея – пропаганда и популяризация культурного наследия Кызылординской области – со­временного и динамично развивающегося региона с древнейшей историей и богатой культурой.

Музей стремится показать нашу область, ее прошлое, настоящее и устремленность в будущее. Векторы развития музея многообразны и включают разработку комплексной исследовательской программы, политику коллекционирования, формирование и пополнение фондов предметами, имеющими научное и культурно-историческое значение, новыми материалами и коллекциями. Для кызылординского музея 2014–2015 годы были по-настоящему плодотворными. При поддержке акима области Крымбека Кушербаева впервые в Кызыл­орде открылась художественная галерея, ставшая центром новых инициатив: организации персональных выставок работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана, презентаций частных коллекций, которые вызывают у посетителей огромный интерес.

В минувшем году после реэкспозиционных и реконструкционных работ главный музей Приаралья пополнил ряды обновленных музеев Казахстана. В создании новой экспозиции непосредственное участие принимали научные сотрудники, художники, дизайнеры, музейные педагоги, инженеры. Музей оснащен современным оборудованием, а обновленная экспозиция позволяет посетителям лучше узнавать историю края.

В холлах музея появились сенсорные моноблоки, позволяющие совершить виртуальное путешествие по всем залам. Вся информация, представленная на экранах, хорошо структурирована, поэтому посетителям легко найти интересующую его экспозицию, зал, где она расположена. В залах музея установлены LED-экраны, которые демонстрируют исторические фильмы о нашем крае. Словом, музей теперь отвечает всем современным требованиям, знакомство с его многочисленными экспонатами и экспозициями стало удобным и приятным.

Реконструкция залов «Архео­логия», «Независимый Казах­стан», «Кызылординская область в годы Второй мировой войны», «Социально-экономическое развитие края в ХV–XX веках» также позволяет иначе взглянуть на старинные экспонаты и уникальнейшие материалы того времени. В музее собрана достойная коллекция, составляющая свыше 55 тыс. единиц хранения.

Экспозиция зала «Археология» – настоящая сокровищница артефактов: керамики, нумизматики, орудий труда, археологических находок бронзового и железного веков, том числе и золотых украшений. Значительная часть артефактов найдена при раскопках в городищах Чирик-Рабат – столице сакских племен IV–II вв. до н. э., Жанкент – столице огузов в VII–XI вв., Сыганак – столице Ак Орды и Казахского ханства X–XVIII вв. Пополнили коллекцию и редкие материалы Жетыасарской культуры – конца І тыс. до н. э. – І тыс. н. э.

В зале «Независимый Казахстан» широко и разнообразно представлены этапы становления суверенной страны, ее история, политика, экономика, развитие промышленности. В год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана создана отдельная экспозиция, рассказывающая об истории полиэтничности Казахстана.

В зале «Этнография» отражено все богатство и великолепие традиций казахов, воплотившихся в произведениях материальной и духовной культуры. В экспозиции использованы архивные документы, видеоматериалы.

После реконструкции и реэкспозиции музей полностью изменил не только свой облик. Принята абсолютно новая стратегия его развития как культурного и научного центра. Можно с уверенностью сказать, что мы сделали очередной знаковый шаг на пути решения задач изучения, сохранения и передачи последующим поколениям нашего культурно-исторического достояния.