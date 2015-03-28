Сохраним первоцветы

Ее цель – пропаганда среди населения знаний о красно­книжных первоцветах и угрозе их исчезновения, формирование у школьников активной гражданской позиции и воспитание любви к родной природе.«Сохраним для будущих поколений все лучшее, что есть на нашей Земле!» – таков девиз акции. Команды экологических патрулей городских школ прошли по самым оживленным улицам своих микроучастков. Школьники несли плакаты, читали речевки и стихи о первоцветах. Они обращались к прохожим с призывами сохранять природу родного края и его уникальные растения-первоцветы, не рвать их и не покупать у торговцев.По словам участников акции, существует множество других способов поделиться красотой цветов – сделать фотографию, видеосюжет, нарисовать, свалять из шерсти или сделать «сладкие» букеты для друзей и близких.