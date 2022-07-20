Сохраним рыбные богатства

К Дню работников рыбного хозяйства Атырауский рыбоводный завод выпустил в Урал 3,5 млн молоди осетровых, ранее такое же число мальков выпустил в реку другой осетровый завод, расположенный в пригороде областного центра.

Эта работа необходима для пополнения популяции ценных пород рыбы в Урало-Каспийском бассейне. Особенно теперь, когда ситуация в рыбной отрасли страны вызывает беспокойство. В первую очередь в связи с учас­тившимися фактами гибели рыбы. Причины тому разные: экологическая составляющая, отсутствие систематических работ по углублению дна на реках Урале и Кигаче и, как следствие, их обмеление.

Только с начала текущего года в Атырауской области погибло до 1,5 тонны рыбы. А в прошлом году по области зарегистрирован замор более 12 тонн. В настоящее время местные исполнительные органы совместно с работниками Жайык-Каспийской межрегиональной бассейновой рыбохозяйственной инспекции ведут наблюдение за водными источниками и стараются предотвратить замор рыбы.

Как известно, сейчас действует мораторий на вылов особо ценных пород рыб – осетровых. Их промысел с каждым годом сокращается. Если, к примеру, в 1977-м (рекордный год) объемы улова составляли 27,7 тыс. тонн, то в 2000-м – лишь 461,1 тонны. Как отмечают специалисты рыбной отрасли, причина банальна – сокращение осетровой популяции из-за роста нелегального вылова, а также освоение нефтяных месторождений в Каспийском море.

Сегодня вылов рыб осетровых пород разрешается исключительно в научных целях и рыбоводным заводам для увеличения популяции.

В прошлом году Урало-Атырау­ским и Атырауским осетровыми заводами было выловлено из Урала 304 осетра, в том числе 92 самки. В рамках госзаказа заводы выпустили в Урал более 7,8 млн мальков осетровых рыб. Еще одно частное предприятие выпустило более 1 млн мальков, также в рамках госзаказа.

Как отмечает начальник управления рыбного хозяйства Атырау­ской области Артур Садибекулы, конечно, это очень мало.

– В 2022 году аким области совместно с Комитетом рыбного хозяйства ведут переговоры об увеличении финансирования по госзаказу. Совместно с акимами городов и районов будут приняты меры по недопущению массовой гибели рыбы и мальков, поступающих в период весеннего половодья. В прошлом году в рамках таких мероприятий было спасено около 8 миллионов мальков, – сказал Артур Садибекулы.

Нынче два государственных осетровых рыбоводных завода выловили из Урала для размножения 222 осетра (в том числе 64 самки). Однако такие меры, как выращивание мальков осетровых и выпуск их в естественную среду обитания, не могут решить проблему достаточного воспроизводства ценных рыбных пород.

В их сокращении повинно масштабное браконьерство. В последние годы в связи с ужес­точением законодательства несколько уменьшилось и число браконьеров, но есть и другие моменты, которые являются препятствием для увеличения популяции ценных пород рыб и развития рыбного хозяйства в целом.

– Из-за обмеления устья рек Урала и Кигача, впадающих в Кас­пийское море, возникла очень сложная ситуация. Глубина устья Урала у моря в настоящее время составляет 30–40 сантиметров, а устье Кигача даже перекрыто. Это, в свою очередь, создает большие трудности для захода и выхода в море судов 19 рыбохозяйственных предприятий региона, – отметил Артур Садибекулы.

По его словам, около 800 рыболовных бригад общей численностью более 4 тыс. человек не имеют возможности выйти в море и лишаются единственного источника дохода. У субъектов рыбного хозяйства области возникли большие трудности в погашении задолженности (около 1,7 млрд тенге) перед финансовыми институтами.

Сегодня в области добывается 30% всей рыбы Казахстана, но по развитию аквакультуры регион практически на последнем месте. Рыбу до сих пор ловят на судах, построенных в 30–50-е годы прошлого столетия. Также наши рыбаки предпочитают идти по легкому пути: поймать рыбу, заморозить и продать. Такую позицию, по мнению местных специалистов рыбного хозяйства, надо в корне менять.

Для этого был разработан комп­лексный план развития рыбной отрасли. До 2025 года в регионе планируется осуществить девять рыбоводных проектов. Но и здесь есть серьезные препятствия.

– Прудовым хозяйствам требуются большие участки земли вблизи источников воды. Но на сегодня эти вопросы не решены, – подчеркнул Артур Садибек­улы. – Все это негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Проблему надо срочно решать на уровне Правительства и других цент­ральных государственных органов. Вполне возможно, что рыба вскоре не сможет из Каспия заходить в Урал и Кигач, являющиеся естественными нерестилищами. Главное сейчас – срочно провес­ти дноуглубительные работы на двух реках, иначе их связь с морем прервется.

Проблем много, и решать их необходимо сейчас. Ведь рыбная отрасль всегда считалась прибыльной для Казахстана, а особо – для атырауского регио­на. В союз­ную бытность именно в Атырау (бывшем Гурьеве) работало одно из мощнейших рыбоперерабатывающих предприятий.

Многие десятилетия его продукция, в первую очередь икра осетровых пород и балыки, отправлялась на экспорт и служила своеобразной «визитной карточкой» региона. В рекорд­ном 1977 году за два месяца весенней путины предприятием было заготовлено 12 тыс. тонн рыбы только осетровых пород – белуги, севрюги, осетра и шипа. Выпущено 1 250 тонн икры осет­ровых. Консервный цех предприя­тия производил в год 22–23 млн банок консервов 33 наименований. В огромных количествах выпус­калась вяленая, копченая и соленая рыба частиковых пород.

Сегодня былая слава предприятия в прошлом. Основная причина – оскудение запасов Урало-Каспийского бассейна. Этому, помимо уже перечисленных выше причин, способствовал полный развал работы, направленной на воспроизводство рыбных запасов. В итоге флагман промышленности республики «Атыраубалык» обанкротился. Старый флот пришел в негодность и был продан на металлолом. Цеха закрылись. Теперь надо все начинать заново.