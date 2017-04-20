Что имеем, то не ценим



Неконтролируемая добыча солодки, которую ежегодно в огромных объемах вывозят за рубеж, стала темой межрегионального форума «Сохраним солодку», инициированного Южно-Казахстанской областной прокуратурой. Участие в работе форума приняли депутат Мажилиса Парламента Роман Ким, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, фармацевты, а также депутаты областного, городского маслихатов и представители бизнеса.

– Ценные травы, произрастающие за пределами территории лесного фонда, никак не защищены законодательством, а потому их добычей безнаказанно может заниматься любой желающий, – утверждает Роман Ким, неоднократно поднимавший этот воп­рос на заседаниях Мажилиса. – А это всего 29 тысяч из трех миллионов гектаров. То есть всего 10% территорий мы охватываем контролем.

Сбор лекарственных растений в нашей стране регламентирован только на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях. Тут имеются и правила, и ответственность за их нарушение, а также утверждена плата за сбор растений. Есть и уполномоченные органы как предоставляющие такое право, так и контролирующие соблюдение норм изъятия растений. За последние 4 года за несанкционированную добычу лекарственных трав на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях на юге прив­лечены к административной ответственности всего 7 человек. Ущерб от их действий составил более 130 тыс. тенге.

Вопросы добычи лечебной флоры за пределами земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий до сих пор законодательно не отрегулированы. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за незаконную добычу, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку, а равно уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных и их частей и дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, или мест их обитания. Больше всего у торговцев лекарственными растениями востребован корень солодки, который ценится дороже женьшеня и растет в нескольких районах Южно-Казахстанской области. Сог­ласно статистике, объем экспорта ценного корня за рубеж растет. Если в 2011 году из Казахстана было вывезено около 4 тыс. тонн, то в 2015-м только из Южного Казахстана за пределы страны было продано более 14 тыс. тонн. При этом в Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рас­тений и животных, утвержденном пос­тановлением Правительства Респуб­лики Казахстан от 2006 года, корень солодки, или Glycyrrhiza glabra L., не указан как редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид растений. Административная ответственность за его добычу на территориях земель, не относящихся к лесному фонду, законодательно не предусмотрена, а добыча, как правило, осуществляется именно на таких землях.

Происходит бесконт­рольный сбор растений, причем не редко это делается варварским способом. Люди в погоне за прибылью не соблюдают технологию, не учитывают особенности этого растения, фактически уничтожают его, при этом страдает животный мир, деградирует почва.

Южный Казахстан вообще считается Меккой ботаников, поскольку именно здесь произрастает много эндемичных видов растений, оказавшихся на грани исчезновения. В целом же по стране растет около полутора тысяч лекарственных растений. И только порядка сорока из них имеют запасы, достаточные для использования в качестве медицинского сырья. Это значит, что их неконтролируемая добыча представляет прямую угрозу для сохранения биоразнообразия. Некоторые виды растений уже сегодня оказались на грани исчезновения, поскольку в этой сфере много нерешенных вопросов, требующих внимания государственных органов и общественности.

Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры ЮКО Данияр Магауин, выступая на форуме, привел любопытную статистику. По данным органов государственных доходов, за последние 4 года за рубеж вывезено более 63 тыс. тонн корня солодки. Хотя за этот же период в рес­публиканском Институте ботаники и фитоинтродукции получены рекомендации на сбор всего 20 тыс. тонн. Выходит, что более 43 тыс. тонн корня добыто в ущерб природе, и некоторые экспортеры каким-то образом получили экспортные лицензии на вывоз объема сырья, превышающего объем сбора, рекомендованный наукой.

За весь этот период не было выдано ни одного разрешения на заготовку лекарственных растений, то есть лечебные травы, включая корень солодки, собирают в основном на землях сельскохозяйственного назначения. Здесь для сбора требуются всего лишь биологическое обоснование с положительным заключением на него государственной экологической экспертизы и согласие землепользователя. Хотя не редкость, когда «черные копатели» самовольно атакуют такие земли, в спешке распахивая их тракторами. Собрав корень, они тут же исчезают, оставив землевладельцу поле, «перепаханное» огромными бороздами.

– Экспортеры, получив лицензию и установив выгодную цену, создают в крупных населенных пунктах мес­та приема корня солодки, – говорит Данияр Магауин. – Сбором же занимаются не специалисты, а обычные жители. Конечно же, они не имеют понятия, как правильно собирать корень. Поэтому все происходит с грубыми нарушениями технологии. Во-первых, не учитывается глубина распашки зарослей. Во-вторых, в земле не оставляется отрезок корня для последующего возобновления роста. В-третьих, не проводится заделка борозд. При нарушении технологии сбора страдает не только растение, но и деградирует земля. Наносится ущерб животному миру. Из-за отсутствия платы за сбор государство не получает значительные средства. Пробелы в законе создают условия для развития теневой экономики, так как эта сфера фактически бесконтрольна.

К тому же не соблюдается и перио­дичность сбора, рекомендованная учеными. А она предполагает, что на отдельно взятом участке добыча солодки должна производиться не чаще одного раза в 15 лет. Несмотря на массу нарушений, никакой ответственности до сих пор за подобные деяния нет. В исключительных случаях можно наказать лишь за нерациональное использование земель, но сотрудники прокуратуры не нашли ни одного такого факта. Несмотря на то что, по Конституции нашей страны, растительный мир находится в собственнос­ти государства, сборщики не платят в бюджет ни копейки. Просто потому, что это не предусмотрено законом.

Где решение?

Депутат Шымкентского городского маслихата Евгений Хван попросил в ходе форума слово, чтобы поделиться личным опытом. Несколько лет назад предприниматель построил в Кызыл­ординской области небольшой завод по переработке корня солодки, изнут­ри изучив все проблемы, связанные с выращиванием, добычей, переработкой и экспортом корня солодки и продукции его переработки.

Евгений Хван рассказал, что в Авст­ралии ту же солодку признали сельскохозяйственной культурой и выращивают ее на полях. В Узбекистане пошли по тому же пути, открыв множество заводов по переработке солодки, а на экспорт отправляют почти готовый продукт. Очевидно, что переработка сырья увеличивает прибыль, создает дополнительные рабочие места и служит источником для привлечения иностранных инвестиций. Продукцию переработки корня солодки в огромных количествах сегодня «потребляют» мировая пищевая индустрия, фармакологичес­кие и косметологические компании. К тому же культивирование солодки имеет и экологический эффект, который успешно используют в Узбекистане. Она – прекрасный галофит, то есть это растение любит соль. И там, где оно выращивается, происходит обессоливание засоленных земель. Для Мактааральского, Отрарского и других районов Южного Казахстана, в которых миллиарды тенге тратятся на мелиорацию земель, выращивание солодки могло бы стать панацеей от соляных бед. Наши соседи опытным путем доказали, что 5 лет выращивания корня солодки позволяют реанимировать засоленные земли, которые становятся пригодными для выращивания хлопчатника.

– В Казахстане солодковый бизнес более чем на 90% представлен экс­портом сырья, доля переработанной продукции незначительна, – считает Евгений Хван. – Заготовкой и переработкой солодкового корня в различных регионах Казахстана занимаются свыше 30 предприятий и компаний с различной формой собственности. Из них реально переработкой занимаются пара-тройка, остальные же просто экспортируют сухой корень. Для сравнения: в Узбекистане действует более 20 предприятий по переработке корня солодки, в большинстве своем построенные на привлеченные инвестиции из Китая, США, Японии и других стран. Доля же переработанной продукции в экспорте солодки там превышает 70%.

Инициировав проведение форума, сотрудники надзорного органа совместно с заинтересованными ведомствами изучили проблему со всех сторон. Они не ставят перед собой задачу ограничить использование лекарственных растений, включая корень солодки, а, наоборот, ратуют за развитие этой сферы, видя в ней огромный потенциал для развития экономики. Прокуроры считают, что необходимо лишь упорядочить на законодательном уровне процедуру использования лекарственных растений.

Участники форума пришли к мнению, что отсутствие нормативно-правовой базы и бесконтрольная, варварская заготовка растения тормозят привлечение инвестиций в эту отрасль и препятствуют созданию перерабатывающих предприятий в Казахстане. Чтобы решить проблему, необходимо определить уполномоченный орган в сфере регулирования использования лекарственных растений, регламентировать порядок их использования, в том числе и на участках, не входящих в лесной фонд, и на особо охраняемой лесной территории. Надо также пре­дусмотреть возможность взимания платы за изъя­тие растений из природной среды. Снять многие вопросы помогли бы разработка и принятие закона «О растительном мире». Парадокс, но Закон «О животном мире» в нашей стране есть, а растительный мир не регламентирован отдельным документом.

По информации депутата Романа Кима, концепция закона «О растительном мире» сейчас находится на рассмотрении в Минсельхозе. Его принятие определит ответственность за нарушение правил использования рас­тений. Плюс ко всему – поможет провес­ти полномасштабные исследования территорий регионов произрастания лекарственных растений, имеющих, как и корень солодки, высокий спрос. Пока же наука не располагает объективной информацией об имеющихся запасах лечебной флоры.

Итогом проведения межрегионального форума «Сохраним солодку» стало принятие резолюции, в которую включены все прозвучавшие предложения. Документ решено направить в центральные государственные органы, от решения которых зависит, как скоро корень солодки и другие лекарственные растения попадут под защиту закона.