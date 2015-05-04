Сохраним «зеленые легкие»

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Акция приурочена к Международному Дню Земли, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в 1971 году, и организована одной из крупных компаний. Ее цель – напомнить, что Земля – наш общий дом, обратить внимание человечества на необходимость сохранения зеленых «легких планеты» – лесов, парков, скверов.
Фотографии с изображениями любимого города известных алматинских фотографов Павла Михеева, Азиза Мамирова, Романа Егорова, Абдуазиза Мадьярова и журналиста Олега Белова разместились прямо между цветущими деревьями, придавая новые краски весеннему скверу. Посетители парка и жители ближайших домов смогли не только осмотреть экспозицию, но и внести реальный вклад в озеленение города, приняв участие в посадке.
Было высажено около 20 деревьев и кустарников, среди которых – береза, рябина бархатная, липа, бузина, черемуха, миндаль и магония. Подобные акции – хороший пример самоорганизации алматинцев. Жители домов по соседству с аллеей и прохожие, гуляющие вдоль речки Есентай, c интересом осматривали фотоработы, благодарили организаторов за инициативу, которая напомнила о том, что надо беречь красоту природы нашего города.

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