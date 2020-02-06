​Сохранить баланс

Как отметил в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МТИ первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, министерство специально было создано для развития внутренней и внешней торговли, в том числе электронной и биржевой.

– Предстоит увеличить объем несырьевого экспорта на 3 миллиарда долларов и довести его до 18,6 миллиарда, – подчеркнул вице-премьер. – Для этого минис­терству совместно с госорганами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо проанализировать все проблемные вопросы по снятию торговых барьеров, улучшению условий финансирования, страхования, предоставления сервисной поддержки...

Что касается торговых барьеров, то глава МТИ Бахыт Султанов в своем отчетном докладе назвал конкретные пути по их преодолению. По его словам, в 2019 году удалось устранить препоны при поставке пищевой продукции на российский рынок, а также при транзите казахстанского угля в Украину. Благодаря совместной работе министерства и госорганов правительство США отказалось от введения квоты на ввоз казах­станского урана.

– В рамках ЕАЭС достигнуто компромиссное решение по размерам нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами союза – рассказал министр.

Вместе с тем, по данным МТИ, только 400 казахстанских компаний, или 2,5% от общего числа активных предприятий, регулярно представляют отечественное производство за пределами страны. Доля экспорта казах­станских несырьевых товаров в глобальной торговой цепочке остается низкой, тогда как у западных стран этот показатель достигает 5–7%.

По словам Бахыта Султанова, государство оказывает максимальную поддержку предприя­тиям, выходящим на экспорт. В 2019 году 92 экспортера получили льготное кредитование на сумму 139,3 млрд тенге, страховую поддержку в 90 млрд тенге – 74 предприятия, еще 3 млрд тенге были направлены в качестве сервисной поддержки.

В прошедшем году впервые были внедрены меры господдержки производителей обработанной продукции. В результате 139 экспортоориентированных предприятий получили возможность снизить свои транспорт­ные расходы почти на 4 млрд тенге.

Министерством начата работа по внедрению новой системы государственной поддержки – механизма акселерации экс­портера. С его помощью предпринимателям на безвозмездной основе будет оказана помощь по многим вопросам экспорта, в том числе по их сопровождению вплоть до выхода на новые рынки.

В ходе коллегии министр рассказал и о потерях республиканского бюджета, связанных с «теневым» оборотом товаров.

– Сегодня объем потерь бюджета от «теневой» экономики составляет 617 миллиардов тенге. Разрабатываемые нами меры позволят «обелить» торговлю на 40% к 2025 году, что обеспечит дополнительный объем налоговых поступлений в размере 470,5 миллиарда тенге в год, – подсчитал спикер.

Выступивший в ходе расширенного заседания коллегии МТИ заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов отметил важность сохранения баланса между потребностями внутреннего рынка и увеличением экспорта.

– Мы не должны допустить, чтобы необходимые для нас товары и услуги уходили на экспорт, – заявил он. – Вместе с тем для наращивания экспортного потенциала важно целенаправленно работать над улучшением качества отечественной продукции, ее конкурентоспособности на внутренних и мировых рынках.

По словам спикера, в настоящее время экспортируется более 800 видов казахстанской продукции в 130 стран мира. Тимур Сулейменов отметил также, что ведомству поручено разработать государственную программу развития торговой политики до 2025 года и новый проект закона о техническом регулировании, направленный на обеспечение отечественных потребителей качественной и безопасной продукцией, а также ее продвижение на внешние рынки.