Сохранить действующие ставки основных налогов предложил мажилисмен

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжан Жамалов в обсуждении вопроса налогообложения предложил сохранить действующие ставки основных налогов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Казахстане одни из самых низких налогов в мире: КПН – 20%, ИПН –10%, НДС – 12%. Это наше конкурентное преимущество в регионе и мире. Но в Правительстве каждый год обсуждается вопрос повышения ставок НДС и КПН. Это сильно беспокоит бизнес и инвесторов. Мое видение – в среднесрочной перспективе (3-5 лет) сохранить действующие ставки налогов. И не поднимать этот вопрос. Возможно, даже на уровне Налогового кодекса закрепить, что новые ставки по налогам вступают в силу только после трех лет с даты их принятия», – предложил Аманжан Жамалов.

Депутат заявил, что повышение налогов – это самый простой способ увеличить доходы бюджета. Однако есть некий уровень налоговой нагрузки, после которого объем налоговых поступлений сокращается из-за массового уклонения от налогов, что в конечном итоге сдерживает экономическое развитие.

Он также рекомендовал обеспечить справедливую налоговую нагрузку на разные отрасли.

«Как отметил Глава государства, некоторые крупные компании ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Это происходит, потому что Налоговый кодекс пронизан льготами. За каждой льготой стоят конкретные компании. Они носят, по сути, индивидуальный, а не отраслевой характер. По итогам 2021 года объем налоговых льгот достиг почти 5 трлн тенге. В некоторых ключевых высокодоходных отраслях крайне низкая налоговая нагрузка. Например, в строительстве – 2-3%. А наиболее доходной отраслью сельского хозяйства вообще стала неуплата налогов», – отметил Жамалов.

По его словам, Министерство национальной экономики провело ревизию налоговых льгот, но конкретных решений по их сокращению не предложено.

«До сих пор нет статистики по количеству налогоплательщиков, пользующихся льготами, и суммам таких льгот, поскольку налоговая отчетность слишком упрощена и не включает такие данные. Нужно завершить начатую работу, сократить неэффективные льготы и перекосы в налогообложении различных отраслей. Налоговые льготы и пониженная налоговая нагрузка должны создавать стимулы для развития отраслей, подразумевать экономическую отдачу в виде роста ВВП, создания рабочих мест и так далее. Если этого нет, то и льготы не нужны. Работа по сокращению налоговых льгот во многом не двигается из-за шума, который устраивают их активные пользователи и те, кто лоббирует их интересы», – резюмировал мажилисмен.