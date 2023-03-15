Сохранить для потомков

Масштабные работы по сохранению исторического наследия страны были проведены при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Реставрации подверглись объекты на территории музея-заповедника «Азрет-Султан» и городища Отырар, Жаркентская мечеть, поселение Ботай, объекты Ханской ставки Букеевской Орды, дом-музей Ахмета Байтурсын­улы, подземная мечеть Бекет-ата, архитектурно-археологичес­кий комп­лекс «Сауран», петроглифы Танбалы, памятник Жетыасарского оазиса Алтынасар, объекты городища Испиджаб, резиденция Абылай-хана, городище Тараз, училище им. Г. Колпаковского. Хронологически отреставрированные объекты охватывают период с бронзового века по конец XIX столетия.

– Ведется важная работа по сохранению ценнейших исторических памятников Казахстана, привлекаются опытные специалисты. Например, в городище Алтынасар прошли работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагмента дворца. Этот объект готовится для включения в список ЮНЕСКО, – сообщила руководитель Управления историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК Жанат Сейдалиева.

Также в прошлом году в Казахстане был проведен ряд научно-практичес­ких конференций с участием иност­ранных ученых, где обсуждались методы и технологии восстановления исторических объектов.