Сохранить и приумножить Гуляим ТУЛЕШЕВА

Целью конференции, приу­роченной к Международному дню музеев, организаторы – Национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) Казахстана при поддержке Министерства культуры и спорта РК – обозначили обсуждение новых принципов развития человечества, национальной идеи «Мәңгілік Ел», плана презентации всеказахстанской культуры, празднования знаменательных дат – 550-летия Казахского ханства, 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая встречу, председатель Международного совета музеев (ИКОМ) Казахстана Умутхан Муналбаева отметила, что современные вызовы требуют нового осмысления и подходов к сохранению наследия человечества. При этом бережное отношение к окружающему миру становится одним из важнейших принципов национальной идеи «Мәңгілік Ел».

– Музеи могут способствовать переходу общества к новым принципам развития человечества посредством организаций выставок, экспозиций. Воспитание культуры бережного отношения к природным ресурсам, умелого использования современных технологий, имеющегося опыта в развитии энергии будущего – такие задачи по переходу страны к «зеленой» экономике стоят сегодня в том числе и перед музеями, – сказала Умитхан Муналбаева.

По словам директора Нацио­нального музея РК Дархана Мынбая, сегодня в формировании культурных ценностей и исторического воссоздания нации особая роль принадлежит именно музеям, которые, являясь уникальным хранителем памятников историко-культурного наследия народа, приумножают интеллектуальный и культурный потенциал Казахстана, поддерживают связь времен и поколений.

Однако в сфере охраны памятников и культурных ценнос­тей есть еще нерешенные воп­росы. В частности, культурная программа «Мәдени мұра», отметил Д. Мынбай, выполнила свою миссию, но ее стоило бы продолжить.

– У нас уже имеются частные коллекции, однако отсутствуют нормативные акты, которые обеспечили бы заинтересованность частных лиц в их передаче музеям. Для полной регламентации нашей деятельности требуется четко определенная нормативно-правовая база. Это вопросы оперативного управления, финансового обеспечения, передачи прав собственности на представляющие ценность предметы и коллекции, включенные в состав музейного фонда Казахстана, – отметил Д. Мынбай.

Помимо этого, он предложил создать в Казахстане уникальный музей «Западная Европа – Западный Китай».

– Многие экспонаты остают­ся без внимания не только работников музея, но и государства. Плохо осуществляет­ся работа по учету, хранению, использованию реликвий, исторических памятников. Необходима высокопрофессио­нальная организация работы музейных служб. Величайшие памятники истории Казахстана находятся под открытым небом. Нужно сказать, что они плохо охраняются. Многие ценные вещи пропали бесследно. Необходимо срочно принять меры по сохранению величайших сокровищ наших предков, – обратился к участникам конференции руководитель музея.

В ходе встречи были также подведены итоги работы за год и поставлены новые задачи.

Конференция, в которой приняли участие свыше 300 руководителей и работников музеев республики, завершилась наг­раждением участников грамотами и медалями «Мәдениет саласының үздігі» от Минис­терства культуры и спорта РК, дипломами «Музей года» и медалями от Международного совета музеев (ИКОМ) Казахстана.



