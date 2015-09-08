Сохранить кредитную активность Свежий выпуск 465 Дауренбек МАЖИТОВ, директор Карагандинского филиала РГУ «Национальный банк Республики Казахстан»

Ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться, снижаются мировые цены на основные экспорт­ные продукты нашей страны – нефть и металлы, что негативно сказывается на темпах роста ВВП и повышает уязвимость экономики от внешних шоков. Уменьшение экспортных доходов оказывает негативное влияние на доходы республиканского бюджета и платежный баланс.

За прошлый год евро снизился к доллару на 26%, японская иена – на 22%, австралийский доллар – на 27%, канадский доллар – на 23%. Кроме того, партнеры по Евразийскому экономическому союзу также обесценили свои валюты. В частности, российский рубль упал почти в 2 раза, белорусский – на 56%, армянский драм – на 17%. Подобным образом поступило большинство стран, включая государства Евросоюза.

В этой ситуации экономическая политика должна быть направлена в первую очередь на поддержание социальной стабильности. Только так мы сохраним темпы производства, не допустим сокращения инвестиционной и кредитной активности, увеличения безработицы и снижения благосостояния населения.

Падение цен на нефть, ослабление национальной валюты стран, которые являются основными торговыми партнерами Казахстана, и, наконец, укрепляющийся доллар – все это и подвигло Правительство и Национальный банк страны разработать новую денежно-кредитную политику, основанную на режиме контроля над инфляцией. Теперь изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. В зависимости от конкретной ситуации на мировых рынках.

Национальный банк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке для проведения интервенций в случае возникновения угрозы дестабилизации финансовой системы страны.

Формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения без вмешательства со стороны государства создаст необходимые предпосылки для восстановления экономического роста, повышения кредитной и инвестиционной активности, создания новых рабочих мест и снижения инфляции на 3–4% в среднесрочной перспективе.

На сегодня филиалы банков второго уровня и уполномоченные организации Карагандинской области валютой обеспечены. По поручению Президента страны создана рабочая группа по вопросу выработки механизма компенсации курсовой разницы по срочным депозитам физических лиц, открытым в национальной валюте. В ее состав вошли представители Национального банка, банков второго уровня, Ассоциации финансистов РК и Казахстанского фонда гарантирования депозитов.



