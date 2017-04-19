​Сохранить наше наследие

Вопросы сохранения национальной идентичности казахского народа все эти годы обсуждались в кругах интеллигенции и общества в целом. Наши известные обы­чаи, сложившиеся веками традиции, устное музыкальное и поэтическое творчество, язык и другие составляющие, устойчивый пласт духа нации были, есть и должны быть основой нашей духовной культуры. Президент выносит на повестку дня, наряду с поднятием уровня общественных и гуманитарных наук, культом знаний, возвращение исконных понятий и чувств патриотизма.

Необходимо акцентировать внимание не только государственных структур, но и граждан страны на краеведческую работу и любовь к малой родине. Ведь невозможно научиться любить страну и народ, если ты не испытываешь любовь к земле, где родился и вырос. Такая программа, как «Туған жер», а впоследствии «Туған ел», весьма актуальна для молодежи. Язык – один из важнейших составляющих нацио­нальной идентичности, вот почему в программной статье Президента на самое ближайшее время поручается подготовить поэтапный переход казахского языка на латиницу.

Вопрос перехода на латиницу обсуждался в научной среде еще тогда, когда я была министром образования в 2004–2006 годах. В те годы мы объясняли, что этот воп­рос важный, но его нужно внимательно изучить, рассмотреть и вернуться к этой теме тогда, когда это будет возможно. Сегодня Глава государства говорит о том, что время наступило.

В современной действительности такая трансформация продиктована особенностью современных коммуникаций и скоростью информатизации. Правительству предстоит кропотливая, продуманная и ответственная работа по началу перевода казахского языка на латинскую графику. И здесь без привлечения опытных специалистов, создания государственной комиссии, без изучения опыта зарубежных стран не обойтись.

Депутатам предстоит выполнить огромный объем работы для реализации предложений Президента. Сейчас мы должны будем рассмот­реть все предложения Правительства, государственных органов по реализации конкретных задач. Предстоит пересмотреть законы о культуре, архитектуре, образовании, туризме. Мы должны определить все объекты культурного наследия, которые требуют восстановления и реставрации, а также создать инфраструктуру и сделать их доступными для туристов. Это касается не только более 220 памятников истории и культуры республиканского уровня, но и тысячи объектов в регионах и особенно интересующих многих людей мест, таких как Байконур, объекты нематериального культурного наследия казахов. Мы, депутаты, будем разъяс­нять народу всю ценность предложенной Президентом Казах­стана духовной модернизации и необходимость реального включения всех на достижение целей – быть среди наиболее развитых стран мира.