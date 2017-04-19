​Сохранить наше наследие

Вопросы сохранения национальной идентичности казахского народа все эти годы обсуждались в кругах интеллигенции и общества в целом. Наши известные обычаи, сложившиеся веками традиции, устное музыкальное и поэтическое творчество, язык и другие составляющие, устойчивый пласт духа нации были, есть и должны быть основой нашей духовной культуры. Президент выносит на повестку дня, наряду с поднятием уровня общественных и гуманитарных наук, культом знаний, возвращение исконных понятий и чувств патриотизма.
Необходимо акцентировать внимание не только государственных структур, но и граждан страны на краеведческую работу и любовь к малой родине. Ведь невозможно научиться любить страну и народ, если ты не испытываешь любовь к земле, где родился и вырос. Такая программа, как «Туған жер», а впоследствии «Туған ел», весьма актуальна для молодежи. Язык – один из важнейших составляющих национальной идентичности, вот почему в программной статье Президента на самое ближайшее время поручается подготовить поэтапный переход казахского языка на латиницу.
Вопрос перехода на латиницу обсуждался в научной среде еще тогда, когда я была министром образования в 2004–2006 годах. В те годы мы объясняли, что этот вопрос важный, но его нужно внимательно изучить, рассмотреть и вернуться к этой теме тогда, когда это будет возможно. Сегодня Глава государства говорит о том, что время наступило.
В современной действительности такая трансформация продиктована особенностью современных коммуникаций и скоростью информатизации. Правительству предстоит кропотливая, продуманная и ответственная работа по началу перевода казахского языка на латинскую графику. И здесь без привлечения опытных специалистов, создания государственной комиссии, без изучения опыта зарубежных стран не обойтись.
Депутатам предстоит выполнить огромный объем работы для реализации предложений Президента. Сейчас мы должны будем рассмотреть все предложения Правительства, государственных органов по реализации конкретных задач. Предстоит пересмотреть законы о культуре, архитектуре, образовании, туризме. Мы должны определить все объекты культурного наследия, которые требуют восстановления и реставрации, а также создать инфраструктуру и сделать их доступными для туристов. Это касается не только более 220 памятников истории и культуры республиканского уровня, но и тысячи объектов в регионах и особенно интересующих многих людей мест, таких как Байконур, объекты нематериального культурного наследия казахов. Мы, депутаты, будем разъяснять народу всю ценность предложенной Президентом Казахстана духовной модернизации и необходимость реального включения всех на достижение целей – быть среди наиболее развитых стран мира.