Сохранить наследие прошлого

Шестиполосная улица протяженностью более двух километров, ранее известная как № 189, отныне носит имя великого полководца. Торжественное мероприятие, связанное с переименованием и организованное по инициативе Министерства культуры и спорта, было приурочено к 800-летию великой исторической личности.

– К значимой дате мы очень тщательно готовились. Учитывая ее важность, Министерством культуры и спорта было принято решение увековечить имя выдающегося полководца в столице Казахстана, – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов. – Это дань уважения важной как для нашей, так и для всей тюркской истории личности.

Юбилейные мероприятия продолжились научно-практической конференцией «Султан Бейбарыс и его место в тюркской истории». В холле ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Национальная библиотека РК организовала книжную выставку, на которой посетители смогли увидеть литературу на разных языках, посвященную жизни Султана Бейбарыса. В работе конференции приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, известные общественные деятели, представители дипломатических миссий, научной и творческой интеллигенции Казахстана и зарубежных стран.

Модератор конференции, ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков зачитал приветственное слово спикера Сената Парламента Мау­лена Ашимбаева к участникам форума.

«800-летие со дня рождения нашего знаменитого предка Султана Бейбарыса является значимым событием для нашей истории. Как человек, наделенный мудростью в решении важнейших политических задач и управлении государством, он создавал мечети, открывал мед­ресе, поддерживал развитие нау­ки и знаний. Мамлюки под руководством Бейбарыса оставили заметный след в истории человечества, добившись процветания Египта и его столицы – Каира. Об этом свидетельствуют исторические объекты египетской столицы, дошедшие до наших дней. Он навсегда вписал свое имя в мировую летопись и как великий полководец, выиграв все свои крупные сражения. Султан Байбарыс – историческая фигура, которой гордится не только казахский народ, но и весь тюркский мир», – говорилось в приветственном слове председателя Сената.

О наследии в истории, оставленной Султаном Бейбарысом, говорил в своем выступлении и Саясат Нурбек.

– Очень важно проводить такие конференции, так как молодежь мало знает о нем. Нам необходимо исследовать наследие наших предков и передать знания следующим поколе­ниям, – подчеркнул министр.

Дархан Кыдырали остановился на роли тюркских народов во всемирной истории, отметив их мудрость и стремление к справедливости.

– Султан Бейбарыс, с одной стороны, продолжил продвижение тюркской цивилизации, а с другой – стал оплотом исламской культуры. Находясь в Египте, за тысячи километ­ров от родины, Бейбарыс не забывал о своих корнях, бережно относился к родному языку и традициям. О том, что он говорил во дворце только на родном языке, свидетельствуют летописцы и исследования историков, – отметил Дархан Кыдырали.

В ходе конференции выступили отечественные и зарубежные ученые. Они рассуждали на тему образа Султана Бейбарыса в истории и искусстве, его дип­ломатии, личностного облика как образца для современной молодежи.

– Считаю символичным проведение данной конференции в нашем университете, названном в честь известного тюрколога Льва Гумилева. Ученый назвал нашествие монголов на Иерусалим 1260 года «Желтым крестовым походом» и высоко оценил талант полководца Султана Бейбарыса, перекрывшего им путь. Султан Бейбарыс связывал тюркский и арабский мир, – сообщил Ерлан Сыдыков.

Профессор ЕНУ Жамбыл Артыкбаев рассказал об основных исторических фактах в судьбе Бейбарыса, которая привела его в Египет. Доктор исторических наук, профессор ЕНУ Сатай Сыздыков рассмотрел политические взаимоотношения карлыкских ханств с Чингисханом, Кучлук-ханом и Каракитаем в Семиречье в период монгольского нашествия.

Президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев подчеркнул, что Султан Бейбарыс – великая фигура всего тюркского мира.

– Решение Казахстана о праздновании 800-летия Султана Бейбарыса на высшем уровне – хорошая инициатива. Его биография тесно связана с Казахской степью. Это выдающаяся личность, внесшая огромный вклад в защиту исламской цивилизации, – сказал профессор.

Старший преподаватель Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Адиша Абилова отметила, что Султан Бейбарыс – один из самых талантливых лидеров мусульманского мира.

– За 17 лет правления Бейбарыс превратил Египет в мощную державу. Он создал армию, флот, привел в порядок дороги и организовал работу почты. Бейбарыс сыграл важную роль в распространении исламской религии среди монголов, – сказала ученый.

В ходе конференции также прозвучали доклады научного сотрудника научно-исследовательского центра Абу Ханифа университета Нур-Мубарак Кайрата Саки «Личность Бейбарыса – легенда и правда», академика Болата Комекова «Цивилизация Великой степи и фактор кипчаков», профессора факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Сайлау Батыршаулы «Султан Бейбарыс – гордость кипчако-казахского народа и его дипломатия», директора департамента науки и инноваций Египетского университета исламской культуры Нур-Мубарак Палторе Ыктияра Молдатореулы «Личностный облик Султана Бейбарыса как образец для современной молодежи» и другие.

– Подобные конференции очень ценны тем, что позволяют по крупицам составить детальную картину прошлого и узнать много нового об очень известных исторических личностях. Наше министерство всячески поддерживает исторические и археологические исследования. Ведь восстановление и сохранение наследия прошлого – одна из наших главных задач, – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

На этом акции в честь 800-летия Султана Бейбарыса не заканчиваются. В этом году Министерство культуры и спорта планирует целый ряд мероприя­тий как по всей стране, так и за ее пределами.

Для большинства казахстанцев, как и для жителей стран СНГ, имя Султана Бейбарыса неразрывно связано с одноименным фильмом. В будущем мы увидим новые картины казахстанского производства, посвященные жизни Султана Бейбарыса, сообщил Асхат Оралов.