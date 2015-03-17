Сохранить национальное достояние Рухани Жаңғыру 1872 Татьяна БЕК

Его организатор – научно-исследовательский институт "Национальное достояние" при Национальном музее РК. Представители Министерства культуры и спорта, руководители областных учреждений по охране и защите историко-культурных памятников и государственных музеев-заповедников, известные ученые-археологи, специалисты по реставрации обсудили юридические аспекты сохранения и охраны историко-культурных ценностей Казахстана, рассмотрели существующие проблемы и наметили пути их решения.

Директор Национального музея Дархан Мынбай отметил, что выдвинутая Президентом страны Государственная программа "Мәдени мұра" дала мощный импульс для изучения национальной истории. За четверть века независимости наша страна сделала многое, чтобы возродить историческую память народа.



– На огромных территориях Казахстана есть уникальные памятники – свидетели истории, скрывающие тайны прошлого. С каждым днем растет актуальность сохранения этого бесценного наследия, которое нуждается и в юридической защите. Каждый исторический памятник должен иметь свой паспорт, быть взят на учет. Это касается как движимых (экспонаты), так и недвижимых (поселения, города, могильники и т. д.) историко-культурных ценностей, – сказал Д. Мынбай.