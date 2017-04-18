​Сохранить национальный код

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Аскар Бейсенбаев, депутат Сената Парламента РК

Программная статья является новой идеологической концепцией и смело отвечает на многие актуальные вопросы и ожидания общества. Предлагается реформа через модернизацию сознания. В связи с этим хотел бы отметить несколько важных, на мой взгляд, идей, изложенных в статье.

Первое – это развитие гуманитарных наук, перевод на казахский язык 100 учебников, которые соответствуют мировым стандартам и по которым преподают в лучших высших учебных заведениях мира. Это будет способствовать улучшению качества образования и повышению конкурентоспособности нации, естественно, даст большой импульс нашим молодым специалистам.

25-летие Независимости Казахстана показало, что есть среди нас люди, которые своим трудом, своими жизненными позициями показывают пример для других. Их знают в аулах, в масштабах райо­на, облас­ти, республи­ки. Они обладают позитивным мышлением и несут созидательную энергию, вносят огромный вклад в развитие нашего государства. Почему мы не можем их рекламировать? Мы должны на их примере учить наших детей. Поэтому проект «Сто новых имен» можно считать весьма своевременным.

Что касается перехода на латиницу, то для Казахстана эта идея не нова. Казахстан в свое время использовал алфавит на основе латинских букв в 1926–1940 годы, и этот вопрос в общест­ве периоди­чески обсуждается. Президент в своей стратегии «Казахстан-2050» уже говорил, что к 2025 году Казахстан должен перейти на латиницу. Я не вижу оснований для опасений, что с переходом на латиницу страна потеряет все ценные исторические произведения, написанные на кириллице. Во-первых, переход будет проходить поэтапно, во-вторых, сегодня идет цифровизация абсолютно всех документов Казахстана, в том числе исторических или экономических. Развитие IT-технологий дает возможность после цифровизации переводить любой алфавит на любую графику. Это абсолютно правильный шаг. Переход казахского языка на латиницу – это путь к новым информационным стандартам и передовым сервисно-инновационным технологиям. Поэтому здесь самое главное – поэтапность, широкое об­суждение и разъясне­ние среди населения.


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