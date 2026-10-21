Сохранить окружающую среду и историческое наследие

Одной из главных особенностей фестиваля стала возможность увидеть куланов в естественной среде обитания. Эти редкие животные, являющиеся символом «Алтын-Эмеля», свободно пасутся на просторах национального парка. В дни проведения мероприятия табун появился неподалеку от визит-центра, где собрались участники и гости праздника.

История возвращения куланов в эти места началась в 1982 году. Тогда из заповедника «Барсакельмес» сюда доставили более 30 животных, чтобы восстановить популяцию на территории их прежнего обитания. Как сообщил генеральный директор Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» Куат Байтурбаев, за 44 года численность куланов выросла примерно в 100 раз и сегодня составляет 3,5 тыс. особей.

По его словам, сохранение природного разнообразия остается первоочередной задачей национального парка, а развитие экологического туризма должно осуществляться с учетом необходимости защиты уникальных ландшафтов и животного мира.

– Фестиваль показал, что туризм можно развивать, не нарушая принципов бережного отношения к окружающей среде. Для нас важно не только знакомить посетителей с природными богатствами «Алтын-Эмеля», но и сохранять их для будущих поколений. Такие мероприятия помогают людям лучше понимать ценность природного наследия и формируют ответственное отношение к нему, – отметил Куат Байтурбаев.

Инициатива проведения фести­валя принадлежит компании Qazaq National Parks и общественному фонду «Охотники за петро­глифами». Организаторами мероприятия выступили акимат области Жетысу, Central Asian Sustainable Tourism Development Foundation и креативное агентство DDA.

Приветствуя участников, замес­титель акима области Марлен Кольбаев подчеркнул, что природные достопримечательности и историко-культурные памятники создают благоприятные условия для расширения туристических возможностей в регионе.

– Мы ежегодно отмечаем увеличение числа туристов и продолжаем открывать новые маршруты. Проведение подобных фестивалей подтверждает, что туристическая отрасль способна стать одним из важных направлений развития экономики области. Работу по продвижению туристического потенциала Жетысу будем всячески поддерживать и развивать, – сказал он.

Программу фестиваля открыл спортивный марафон Qulan Run, на старт которого вышли более 60 человек. Для участников подготовили две дистанции – на пять и десять километров. Трассы проходили по живописной местности в горах Шолак, где природные достопримечательности соседствуют с памятниками древней истории.

Во время забега спортсмены могли увидеть ущелья, курганные захоронения и наскальные изображения бронзового века. Еще одним арт-объектом на пути их следования стала художественная композиция, созданная по мотивам петроглифов. Свои работы представил художник Санжар Жубанов.

Организаторы, кстати, рассмат­ривают возможность ежегодного проведения марафонов и обустройства дополнительных трасс для горного бега. При этом новые маршруты предполагается разрабатывать с учетом экологических ограничений, чтобы спортивная активность не наносила ущерба природным комплексам национального парка.

Особое место в программе фестиваля заняло знакомство с археологическим наследием «Алтын-Эмеля». В горах Шолак сохранились многочисленные наскальные рисунки, относящиеся к разным историческим периодам. На каменных поверхностях можно различить изображения животных, древних повозок и сцены охоты. Среди них выделяются изображения оленей, характерные для искусства сакской эпохи. Для гостей фестиваля организовали посещение одного из таких исторических объектов. Экскурсия позволила увидеть памятники, которые на протяжении столетий сохраняют сведения о жизни, верованиях и занятиях древних оби­тателей этих земель.

Представитель общественного фонда «Охотники за петроглифами» Анель Айбасова отметила, что Казахстан обладает исключительно богатым наследием наскального искусства, а область Жетысу занимает особое место среди регио­нов, где сосредоточены подобные памятники.

– Сохранение, научное изучение и популяризация петроглифов требуют совместных усилий государства, исследователей и общественности. Мы стремимся привлечь внимание к этому наследию, показать его историческую и художественную ценность. Фонд также подготовил сувенирную продукцию, средства от реализации которой будут использованы для организации туристических мероприятий, – рассказала она.

Знакомство с историей продолжилось на фестивальной площадке, где национальные традиции представили через музыку, ремесла и театрализованные выступления. Зрители увидели показательные поединки с использованием традиционного казахского боевого топора айбалта. Творческий коллектив «Топжарған» выступил с постановкой «Бес Қару», соединившей элементы силовой акробатики, хореографии и сценического боя. Музыкальную часть украсили выступ­ления этно-фолк-группы Arkaiym, представившей современные интерпретации народных мелодий. Исполнительница Ляйля Тажибае­ва продемонстрировала искусство игры на кобызе. Своеобразным­ музыкальным­ открытием­ для гостей стало выступ­ление приглашенных мастеров игры на варгане из Респуб­лики Саха (Якутия).

Для детей и взрослых подготовили серию образовательных и творческих занятий. Историк и филолог Ерлан Еспенбетов рассказал о древнетюркской рунической письменности, художник Даурен Тасболатов – о петроглифах, а мастер Саида Ахангари научила создавать войлочные украшения с древними орнаментами.

Посетители также попробовали свои силы в изготовлении изделий из вторичного сырья и приготовлении традиционного таба-нан. Специалист в области военной медицины Рафаэль Хисматуллин познакомил участников с основами безопасного поведения во время экс­педиций, а биолог Елена Ударцева провела экологическое занятие «Подари вещам вторую жизнь».

Дополнением к программе стала ремесленная ярмарка, на которой мастера представили сувениры и изделия народных промыслов.

Фестиваль привлек внимание и иностранных путешественников. Среди гостей были туристы из Пакистана и России, для которых поездка стала возможностью познакомиться не только с природой Казахстана, но и с его историчес­ким наследием.

Турист из Кашмира Кайсер Муштак поделился впечатления­ми от увиденного:

– Меня поразили простор казах­станских степей, горные пейзажи и богатство природы «Алтын-Эмеля». Особенно важно, что здесь заботятся о сохранении куланов. Такие фестивали позволяют иностранным гостям ближе узнать культуру и традиции Казахстана. Я хотел бы обязательно вернуться сюда.

Гость из Пакистана Уза Ша отметил, что неоднократно посещал Казах­стан, однако на этот раз получил возможность по-новому взглянуть на его природные и исторические достопримечательности.

Представитель Республики Саха Спиридон Старков, участвующий в деятельности фонда «Петроглиф ізшілері», обратил внимание на историческую общность тюркских народов:

– Наши народы связывают давние культурные традиции. На территории Казахстана сохранились следы древних цивилизаций, которые продолжают изучать ученые. Очень важно, чтобы это наследие не было утрачено, чтобы молодое поколение знало историю своих предков и ощущало связь с ними.

Проведение фестиваля «Алтын­емел – құландар мекені» стало экс­периментом по продвижению туристических возможностей области Жетысу через сочетание природных, исторических и культурных ресурсов. Подобный формат позволяет расширять представление о национальных парках, привлекать новые категории путешественников и одновременно обращать внимание общества на вопросы сохранения окружающей среды. Для «Алтын-Эмеля», где на одной территории соседствуют редкие животные, уникальные природные ландшафты и памятники древних цивилизаций, развитие такого направления туризма открывает новые перспективы.