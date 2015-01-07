Сохранить памятники культуры Свежий выпуск 620 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Было от чего хмуриться. Тысячи равнодушных ног ежедневно безжалостно затаптывают городище «Средневековый Мерке VII–XII вв.», где в пику запрету привольно раскинулся рынок. Территорию древнего поселения «Қорғаншы X–XII вв.» в Шуском районе нагло оккупировали загоны для скота, здесь же его и пасут. А городище «Георгиевск X–XII вв.» в Кордайском районе скоро полностью скроется под коттеджами, ведь земля эта отдана под индивидуальное строительство.

Современные памятники устанавливают без согласования с государственной комиссией по памятникам и монументам, сооружаемым в РК. Такое самоуправство оборачивается несоответствием историческим фактам, образам увековеченных личностей, идейному и художественному уровню воздвигнутых сооружений. В Таразе без согласования с уполномоченными органами отремонтирован или реставрирован чуть ли не каждый третий памятник истории и культуры.

Но более всего прокуроров возмутили факты захоронения людей на заповедных территориях. В погосты превращены городища Каракемер, Тастобе, Машакайтобе, Бектобе и стоянка Аккамыс Жамбылского, средневековое поселение (аул Жакаш) Байзакского, городища Бурно-Октябрьск и Мурделитобе Жуалынского, городище Саудакент Сарысуского, курган Корганды, городище Торткултобе-1, укрепление Торткул Таласского и поселения Акыртобе и Бекинис Рыскуловского районов.



