Сохранить рабочие места

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Глеб МАЛЫХ
– Мы несколько раз проводили совместные совещания и дос­тигли договоренностей. Режим неполного рабочего времени, предполагаем, будет продолжаться до конца этого года, – сказал председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» Оразгали Ахметбаев.
В связи со снижением объемов грузооборота, связанного с ухудшением ценовой конъюнк­туры на основные экспортные товары, замедлением темпов рос­та экономики в регионе, снижением объемов экспорта в первом полугодии на 22,4%, компания проводит ряд антикризисных мер. В то же время эти меры не коснутся социальной политики компании: бюджет социальных выплат текущего года остался на уровне 2014 года. Работникам предоставляются льготы по медицинскому страхованию, оказанию материальной помощи, на проезд железнодорожным транспортом и др.
Руководителям отделений дорог, структурных подразделений, филиалов и дочерних организаций АО «НК «КТЖ» дано поручение обсудить в коллективах введение режима неполного рабочего времени в качестве альтернативы сокращению численности, обеспечить непрерывность производственного процесса.
– Неполная рабочая неделя предполагает, что если у нас работают с пятидневным рабочим режимом, то значит, мы введем для этой категории работников четыре дня. Скользящий график не означает, что выходной будет именно в пятницу, возможно, что и в середине недели, потому что железная дорога – непрерывный процесс. Будет зависеть от технологии работы – кто-то будет отдыхать в понедельник, кто-то в среду и так далее. Этот режим не коснется сотрудников, которые работают посменно. Топ-менеджеров этот режим коснется в первую очередь. У них, скорее всего, будет сокращенный рабочий день, – пояс­нил председатель профсоюза.
Свою поддержку принимаемым мерам выразили ветераны отрасли на прошедшем семинаре.
– В начале этого года Глава государства Нурсултан
Назарбаев на расширенном заседании Правительства поручил сократить государственные расходы и подчеркивал, что в сложное для нас время необходимо экономить во всем. Вынуждены сокращать затраты и в АО «НК «КТЖ». Режим неполного рабочего времени вводится с целью не просто снизить расходы на оплату труда, а не допустить массового сокращения штата, – говорит председатель Центрального совета ветеранов-железнодорожников АО «НК «КТЖ» Куаныш Котырев. – Временные экономические трудности не должны влиять на темпы развития компании, качество предоставляе­мых услуг. Важно сохранить и эффективно использовать кадровый потенциал. Ведь требуются годы кропотливого труда, чтобы подготовить того же машинис­та или дорожного мастера. Сегодня снизились объемы перевозок, но когда ситуация стабилизируется, потребность в квалифицированных кадрах возрастет.

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