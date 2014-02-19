Сохранить рабочие места

Руководители компании сообщили о намерении максимально сохранить рабочий штат, который ранее планировалось оптимизировать. В 2013 году, исполняя поручения Главы государства и Правительства РК, АО уже применяло меры, стабилизировавшие работу предприятия: успешная реализация инвестиционной программы, капитальный ремонт металлургических агрегатов, внедрение экологических проектов, строительство нового горизонта + 44 м на шахте «Западный Каражал». После тяжелого первого квартала компании удалось выйти на запланированные производственные параметры. В сентябре нынешнего года планируется завершение крупнейшего инвестиционного проекта – запуска после капремонта доменной печи № 3, что также позволит увеличить объем производства продукции. Это настраивает на оптимистический лад и на отказ от необходимости в масштабных сокращениях.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область