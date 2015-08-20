Сохранить ребенка в семье Свежий выпуск 622 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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Одиноким мамам, впрочем, как и женщинам, которые еще только готовятся к родам и попавшим в сложную жизненную ситуацию, сегодня в Шымкенте есть куда идти. К их услугам два Дома мамы, открытых по уникальному проекту Общественного фонда «Ана үйі», поддерживаемому казахстанскими предпринимателями.

Благотворительный проект заключается в повсеместном создании кризисных центров, где приют могут найти женщины, оставшиеся без крыши над головой и без средств к существованию. В первом из них сейчас обитают 16 мам и столько же малышей, во втором – 9 мам и 10 детишек. Одна из женщин, живущих в Доме мамы, недавно родила двойняшек.

Обслуживающий персонал, кроме координатора, психолога и медработника, водителей и охраны, не предусмотрен. Мамы сами готовят, стирают и убирают, водят детей на прогулки и занимаются их воспитанием. Все обязанности разделены, и поочередно кто-то готовит обеды и завтраки, кто-то стирает или приводит в порядок подворье.

Все, кто не имеет профессии, обязательно учатся. Фонд «Ана үйі» сотрудничает с государственными органами, и по программе «Занятость-2020» фонд «Даму» наладил обучение профессиям парикмахера, повара-кондитера, закройщика и массажиста.

Оба Дома мамы расположены в двухэтажных домах, без каких-либо вывесок и указателей. Их месторасположение не афишируется, а информация о существовании передается через социальных работников, сотрудников поликлиник и родильных домов, полицейских, а также через общественные организации, чаще всего сталкивающиеся с проблемами женщин. Так проще избежать скандалов и разборок, которые зачастую норовят устроить домашние тираны, преследующие жен, решивших избавиться от насилия и жестокости со стороны своих благоверных.

Все поступающие сюда обязательно проходят обследование на туберкулез, ВИЧ, венерические заболевания. Малыши также находятся под постоянным медицинским контролем, их возят на прививки и консультации к узким специалистам. При необходимости женщин и детей обеспечивают одеждой, игрушками, подгузниками и лекарствами.

Молодые мамы, у которых нет денег и от которых отвернулись родные, могут оставаться здесь, пока не устроятся на работу и не снимут жилье, но не более одного года. Практика показывает, что этого времени достаточно, чтобы успокоиться, «осмотреться» по сторонам и решить, как жить дальше.

Мои собеседницы Карина и Светлана делят одну достаточно просторную комнату на двоих, в которой есть все необходимое: шкафы для одежды, две кровати взрослые и две – детские. Чисто и аккуратно. Их истории во многом схожи.

Карина выросла в семье, в которой воспитывалось четверо детей. Забеременела в 7-м классе, изначально решив, что будет рожать. Молодой человек, узнав, что его девушка ждет ребенка, быстро ретировался, поддавшись на уговоры родителей, что она ему вовсе не пара. Те даже приносили Карине деньги, настаивая на аборте. Она отказалась, да и ее родители поначалу были не против того, чтобы дочь родила.

Все изменилось после того, как Карина вернулась из роддома. Ее папа за неделю так ни разу и не взглянул на кроху-внука, а мама то и дело пеняла дочери, попрекая распутством и очередным дармоедом, появившимся в доме.

Спустя неделю Карина позвонила медсестре, которая еще в роддоме, видя заплаканные глаза девчушки, рассказала о существовании Дома мамы. Через пару часов она встретилась в условленном месте с координатором Оксаной Братковой, а к вечеру уже знакомилась со своей новой соседкой Светланой, которая только готовилась к родам.

– Я выросла в детском доме и когда забеременела, жила у подруги, – прижимая к груди 4-месячного Данила, рассказывает Светлана. – Парень, узнав о беременности, настаивал на аборте. Я таскала тяжести, принимала таблетки, но ничего не помогало. Тогда заняла у подруги, у которой жила в то время, деньги на аборт и пошла на прием в поликлинику, чтобы избавиться от плода медицинским путем. Врач оказалась сердобольной женщиной и стала меня уговаривать, дескать, детей может больше не быть. И дала координаты Дома мамы.

Девушки сдружились и поддерживают друг друга, делясь своими мыслями и планами на будущее. Молодые люди Карины и Светланы осведомлены, что стали папами, но никто из них и не пытается увидеть своих отпрысков. Не ищут Карину и ее родители. Так что обе девушки надеются только на свои силы, стремясь получить профессию, чтобы обеспечить сыновей всем необходимым.

Обе учатся на повара-кондитера, а Светлана по вечерам работает посудомойкой в кафе по соседству. Всю зарплату и стипендию она откладывает, ведь уже через несколько месяцев ей придется оставить Дом мамы и снимать жилье, оплачивать детский сад или услуги няни, покупать продукты, вещи и игрушки. Веру в собственные силы обеим молодым женщинам придают дети. Мамочки в один голос утверждают, что прикипели к ним душой и телом и ни за что на свете их не оставят и не предадут.

– У нас сложились контакты с местными предпринимателями, которые помогают трудоустроить наших женщин, – рассказывает координатор Дома мамы по ЮКО Оксана Браткова. – Мы стараемся, чтобы никто из них не уходил в никуда, по возможности отслеживаем их дальнейшую судьбу. За год моей работы 8 наших мам вышли замуж, и их дети, к счастью, в новых семьях не стали обузой. Для нас интересы малыша в приоритете, самое главное – сохранить ребенка в семье. Это очень важно, ведь один раз эти женщины уже пережили личную трагедию, когда их предали мужчины и от них отвернулись родные и близкие люди.

Ежедневно сотрудникам Дома мамы приходится решать массу проблем своих подопечных. И речь не только о материальном обеспечении. Не редкость, когда женщины не имеют не только удостоверения личности, но и свидетельства о рож­дении. Естественно, что в такой ситуации они не могут получить в роддоме справку о рождении малыша, оформить ему свидетельство о рождении и пособие.

По законодательству удостоверение личности выдается только по достижении 16 лет, а без него не примут документы на получение пособия, даже если малыша оформить, предъявив общенациональный паспорт, получение которого не зависит от возраста. Вот и выходит, что молодые несовершеннолетние мамы не вправе рассчитывать на пособие.

По информации О. Братковой, самой молодой мамочке, обитающей в «Ана үйi», едва исполнилось 14 лет. Так что в ближайшие два года она вряд ли может рассчитывать на государственное пособие по рождению ребенка. И такие мамы-подростки здесь не редкость. Конечно, выходом из ситуации могло бы стать оформление опекунства над такими детками, но бабушки и дедушки уже успели вычеркнуть из своей жизни и дочерей, и рожденных ими внуков.

Сейчас руководство шымкентского Дома мамы ломает голову над решением еще одной непростой задачи. Дело в том, что 15-летняя Эльмира Т., попавшая сюда почти год назад после рождения второго ребенка, с трудом умеет читать и писать. Своего первенца девочка родила в 13 лет. Сейчас его воспитанием занимается мама, живущая в соседнем Узбекистане. Эльмира утверждает, что окончила 4 класса, но никаких подтверждающих это документов получить не удалось, да и знания девушки явно не дотягивают до уровня выпускника начальной школы.

– Мы очень надеемся, что совмест­но с департаментом образования найдем приемлемый вариант для обучения Эльмиры, – говорит О. Браткова. – Ей нужно интегрироваться в общество, поднимать свой образовательный уровень, растить детей. Она молодчина уже потому, что не отказалась от них, не сдала в Дом малютки, не обрекла на сиротство. И только за это ее можно и надо уважать и стремиться максимально помочь преодолеть трудный период жизни.