Сохранить социальную стабильность

Марина ПАРХОМЕНКО
На расширенной коллегии МЗСР с участием заместителя Премьер-Министра Бердыбека Сапарбаева озвучен примерный план реализации этой главной задачи.
– По данным статистики, численность безработных в IV квартале прошлого года составила 458 тысяч человек, – отметила на заседании министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. – Уровень безработицы по сравнению с 2013 годом снизился до 5%. По прогнозам Министерства национальной экономики, этот уровень сохранится до 2019 года.
Чтобы эти прогнозы оправдать, предстоит активно поработать над привлечением самозанятого, безработного населения, а на сегодня это 1,2 млн. человек, в инфраструктурные проекты программы «Нұрлы жол», отраслевые и государственные программы. Будут приняты меры по актуализации «Дорожной карты занятости-2020» путем усиления адресности оказания социальной помощи, повышения качества социальных услуг, внедрения новых механизмов подготовки кадров, в том числе из числа молодежи. Более 1 млн. рабочих мест предусмотрено сохранить благодаря более 19 тыс. меморандумов, подписанных с представителями крупных компаний, профсоюзов, акиматов областей. Особое внимание уделят занятости лиц с ограниченными возможностями: сегодня из 280 тыс. инвалидов, способных трудиться, работают 89 тыс.
В нынешнем году продолжится работа по модернизации пенсионной системы. В частности, изменению подлежит порядок назначения базовой пенсии, и уже с 1 июля 2017 года ее размеры будут зависеть от стажа участия в пенсионной системе. А с 2018 года пенсионные выплаты будут осуществляться из трех источников: бюджет, взносы работодателей и самих работников, что обеспечит ставку замещения прежних доходов граждан на уровне не менее 40%.
В МЗСР разрабатывают государственную программу развития здравоохранения на 2016–2020 годы. Главный ее приоритет – развитие первичной медико-санитарной помощи, и здесь одна из главных задач – доведение уровня финансирования до международных стандартов: 40% от общего объема средств (против 26% нынешних), направляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Второе направление предусматривает внед­рение системы управления заболеваниями, предусматривающей профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний как единый процесс оказания помощи. Третье – развитие кадрового потенциала.
Кроме того, с 2017 года, как заявлено, в стране будет поэтапно внедрено социальное медицинское страхование, призванное обеспечить солидарную ответственность государства, работодателя и граж­данина за охрану здоровья.
– Главой государства перед работниками социальной сферы поставлена задача – обеспечить социальную стабильность в стране, – подчеркнул в заключение Бердыбек Сапарбаев. – Для ее выполнения необходимо постоянное взаимодействие между центральными и местными органами власти. Те меморандумы, «дорожные карты», программы, которые подписаны и приняты, нужно контролировать, анализировать. Только так мы обеспечим занятость и не допустим роста безработицы.
Необходимо, по мнению вице-премьера, каждый день вести мониторинг по созданию новых рабочих мест, работать на упреж­дение трудовых конфликтов, не потворствовать, что касается адресной социальной помощи, иждивенческому настрою. В области здравоохранения требуется обратить внимание на повышение качества оказания медицинских услуг, эффективное использование оборудования, на развитие электронного документооборота в медорганизациях, на трансферт лучшего опыта Национального медицинского холдинга в плане работы с пациентами, внедрения менеджмента качества. Поддержка Президента, Правительства есть, подытожил Б. Сапарбаев. Нужно только активно работать.

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