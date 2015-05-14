Сохранить связь времен Свежий выпуск 548 Булат ТАЗАБЕКОВ

Память о славных подвигах дедов и прадедов нужна прежде всего нам, нынешнему поколению, нашим детям и внукам, для того, чтобы не разрывалась связующая нить времен, прочно скрепляющая родовую преемственность и чувство гордости за своих предков, вдохновляющая их потомков на созидательный труд во имя процветания общества. Молодежь должна не только знать, но и беречь и чтить знаменательные страницы нашей истории, выбирать для себя верные жизненные ориентиры и моральные ценности, невзирая на ежедневно обрушивающийся поток информации, зачастую конъюнктурной и далеко необъективной.

Как-то мой младший сынишка-школьник заявил, что Вторую мировую войну затеяли Гитлер со Сталиным! Информацию он, естественно, почерпнул из Интернета, а также из многочисленных компьютерных игр. Это обстоятельство заставило меня не просто насторожиться, но и постепенно, в доступной форме довести до сына обстоятельства и факты истории 1939–1945 годов, подвига советского народа на фронте и в тылу.

Особенно его затронул рассказ о нашем уважаемом всеми прадеде Абдыбеке Саржанове, знатном чабане-орденоносце, депутате Верховного Совета СССР. Несмотря на почтенный возраст, он продолжал ударно трудиться в колхозе «Энергия» Саркандского рай­она Алматинской области, в 1941 году отправив своего единственного сына – Мугалыма, моего деда по отцу, воевать с гитлеровскими захватчиками. Кроме того, Абдыбек-ата в самый тяжелый, начальный период войны отдал все семейные сбережения – 100 тыс. рублей на постройку боевого танка в составе бронетанковой колонны «Колхозник Казахстана». Как семейная реликвия до сих пор у нас хранится телеграмма лично от Председателя Комитета обороны СССР И. В. Сталина с благодарностью на имя прадеда!

Мой дед – рядовой Красной армии Мугалым Саржанов, 1911 года рождения, в составе действующей армии в качестве стрелка участвовал в боях под Москвой, защищал Сталинград и был комиссован после тяжелых ранений на Курской дуге в 1943-м. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени и множеством боевых медалей.

Его супруга – моя бабушка Нуркан, как и многие женщины той поры, днем пасла колхозных овец, а по ночам вязала носки и варежки для солдат действующей армии. В течение трех лет она дважды получила «похоронки» на мужа, но сердце ей подсказывало, что он жив! Эту веру укрепляло и то, что письма деда из полевых госпиталей были датированы позже «похоронок». Думаю, что огромные вера и надежда жены солдата также способствовали его возвращению домой живым, хотя и на костылях! Несмотря на инвалидность, дед снова стал в строй уже трудового фронта, за высокие показатели в работе он неоднократно удостаивался чести быть участником сельскохозяйственных выставок ВДНХ СССР.

До своих последних дней жизни, а скончался он в 1986 году, мой дед Мугалым работал колхозным садоводом, никогда не сидел без дела, не кичился боевыми и трудовыми заслугами, не злоупотреблял льготами героя-фронтовика. Поскольку я, как старший внук, жил и воспитывался у деда с бабушкой, с детства впитал их простое крестьянское, но одновременно мудрое отношение к государству и обществу, их представление о месте и роли человека труда, об истинном патриотизме без пафоса и громких слов. Будучи подростком, я искренне считал, что только война может выявить стойкость и истинный героизм человека, представлял себя вою­ющим и совершающим подвиг, даже жалел, что родился так поздно!

Каждый год, в День Победы – 9 Мая, надевая ордена и медали на праздничный пиджак деда, я примерял его и даже в нем фотографировался! Видно поэтому, когда после окончания юридичес­кого факультета КазГУ, работая экспертом, получив повестку из Калининского райвоенкомата Алматы, будучи призван на военную службу в качестве офицера-«двухгодичника», я с удовольствием отправился в славный город Темиртау командовать взводом в зенитном полку. В дальнейшем, прослужив в органах военной прокуратуры более 25 лет от лейтенанта до полковника юстиции, я никогда не жалел о выбранном пути.

Вспоминается расследование уголовного дела, возбужденного еще в 50-х годах по обвинению аксакала Сыргабая Меиржанова в измене Родине, фальсификации официальных документов и других преступлений, направленных на сокрытие факта дезертирства из действующей армии. Меиржанов, будучи 16-летним воспитанником интерната в Белоруссии, в начале вой­ны вступил в партизанский отряд, сражался с фашистскими захватчиками, побывал в плену, откуда ему удалось сбежать, в дальнейшем влился в состав регулярных частей Красной армии, где воевал до конца вой­ны и имел множество наград. В послевоенное время в отношении С. Меиржанова было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось разными органами в течение длительного времени, периодически направлялось в суд, возвращалось на дополнительное расследование, неоднократно приостанавливалось и прекращалось по нереа­билитирующим основаниям. При этом Меиржанова лишили статуса участника Великой Отечественной войны и боевых наград, отобрали льготную автомашину и исключили из состава Союза писателей Казахстана.

В начале 90-х годов Сыргабай Меиржанов с официальным заявлением обратился к I cъезду народных депутатов СССР, после чего председатель Верховного Совета А. Лукьянов направил заявление Генпрокурору СССР А. Сухареву. В итоге все ранее принятые по уголовному делу Меиржанова решения прокуратурой Союза были отменены, расследование возобновлено, и материалы дела через Главную военную прокуратуру СССР поступили в военную прокуратуру 40-й армии Туркестанского военного округа.

Полковник юстиции Александр Калюпа – военный прокурор армии расследование данного уголовного дела в 50 томах поручил мне, в то время старшему следователю. На основании данных указаний я составил план и приступил к работе. Не вдаваясь в подробности, скажу, что расследование длилось около 9 месяцев. Из них 3 месяца я безвылазно провел в Центральном архиве Мин­обороны СССР в городе Подольске Московской области, изучая все материалы и фонды, касающиеся боевого пути фигуранта расследуемого дела. Затем были многочисленные командировки по местам бывших сражений и местам дислокации соответствующих войсковых частей и подразделений. Допросы свидетелей, опознания, экспертизы и ряд других следственных действий впоследствии дали основание объективно признать отсутствие состава какого-либо преступления в действиях Сыргабая Меиржанова, ему было возвращено честное имя, и он был восстановлен в ранее лишенных правах.

По происшествии многих лет я, будучи награжденным военным орденом «Айбын» II степени, представлял, как бы обрадовался, если был бы жив, старый солдат – мой дед! Даже младший сын, которому тогда было 6 лет, увидев меня при полном параде, с удивлением спросил: «Ну и где ты воевал?»

В настоящее время я, конечно, с улыбкой вспоминаю свои детские грезы о войне. Да и для подрастающего поколения желаю, чтобы оружие они держали учебное и стреляли только по мишеням. Однако последние события в мире заставляют настораживаться и быть начеку, как говорится «держать порох сухим». По­этому военно-патриотическое воспитание молодежи необходимо строить прежде всего на героических примерах, подвигах старшего поколения, спасшего мир от «коричневой чумы». Тем более в условиях, когда идеология нацизма в отдельных странах возрождается в государственном масштабе!

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы, отдавая дань славному подвигу наших дедов-победителей, не могу не привести слова Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста, помните!»



