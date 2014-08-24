Сохранится жаркая погода без осадков

Лишь на северо-западе, севере и центре с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра, ночью и утром туман, сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, гроза, ночью и утром туман. В Кызылординской, днем в Жамбылской областях местами усилится ветер до 15-20 м/с. Днём в Мангистауской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается гроза. Днем в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской, местами в Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. На юге, местами на западе, северо-западе, востоке, юго-востоке и в центре республики сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.