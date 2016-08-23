Сохранивший огонь Зарина НОКРАБЕКОВА

Но самым главным и важным в своем творчестве сам мэтр считает любовь и признание читателей. В его литературной мастерской были рож­дены романы, драматические произведения, монографии. Не все знают, что свой путь к литературному олимпу будущий писатель начинал со… стихов. Еще будучи школьником, он писал поэтические произведения, большая часть которых печаталась в периодике тех лет. Позже, уже имея опыт прозаика и будучи именитым писателем, Досанов опубликует сборник стихов «Қазағым ау қайда кетіп барасың?» («Куда же вы идете, мои казахи?»).



Но первый значимый успех пришел все же в прозе. В далеком 1958 году рассказ Досанова включили в школьную программу, а точнее, в «Родную речь» для 2-го класса. Это было начало большого творческого пути, на котором читатели встретятся с десятками замечательных книг, принадлежащих перу Досанова.



Его романы «Горная дорога», «Вторая жизнь», повесть «Белая аруана» можно назвать бестселлерами, настолько они полюбились читателям. Роман «Горная дорога» признан одним из значительных произведений казахской прозы. Изданный в 1978 году, он вызвал широкий общественный резонанс. Правдивая картина современного города и сегодняшней степи, воссозданная на его страницах, затрагивала ряд жизненно важных проб­лем. В 1981-м роман издан большим тиражом на русском языке в Москве в издательстве «Советский писатель» и переиздавался впоследствии. Его произведения переведены на многие языки мира. Его герои будоражат сознание, заставляют размышлять, переоценивать, понимать… Образ белой верблюдицы в «Белой аруане» пронзителен, и однажды прочитанная, навсегда в сознании остается белая верблюдица-мать. Писатель Сабит Муканов говорил: «Рисуя отчий край верблюдицы, ее любовь к верблюжонку, Сабит волнует чувства читателей и даже невольно вызывает у них слезы на глазах».



Слезы на глазах у всего народа вызвала и другая книга писателя. Это были слезы искреннего сочувствия, сострадания и бессилия что-либо изменить… В августе 2013 года черным крылом горе накрыло дом Досановых. В день своей свадьбы погиб 22-летний сын Данияр. Кто пережил подобное, тот знает силу боли, кого же Бог миловал, пусть не переживет такое никогда. Можно лишь предположить, какой ценой далась эта книга – «Жизнь долга, если она полна», которую отец и мать посвятили своему ребенку. Написана она на двух языках – казахском и русском, оформлена фотогра­фиями Данияра, начиная с детского возраста и завершая последними, свадебными, и прекрасными, талантливыми рисунками мальчика.



Большое место в творчестве писателя занимает и документальная проза, в которой ярко и глубоко виден талант документалиста. Это «Судьба страждущей земли», «Весна 1985-го», «Не заблуждайтесь, Люди!», «Кимберлит с арома­том полыни», «Тотем под чадрой». За годы писательского труда путь к читателю нашли также сборник очерков, новелл и документальных рассказов – «Трель соловья», повести в книге «Орлы не дремлют». С. Досанов талантливый драматург, автор пьес «Циклон», «Завтра бюро», «Круги ада». Стоит отметить, что его пьесы с успехом идут на сценах областных драматических театров. Постановку его пьесы «Циклон» зрители видели на сцене Казахского государственного академического театра им. М. Ауэзова, с большим успехом она также шла на сценах Семипалатинского, Таразского, Жезказганского и других театров. Долгое время пьеса «Завтра бюро» была в репертуаре Атырауского межоб­ластного театра им. М. Утемисова. Перу драматурга также принадлежит совершенно особенная пьеса «Тозақ шеңбері» («Круги ада»), представленная в оригинальной форме, с интересно подобранными героями, с глубоким идейным замыслом.



Другим произведением С. Досанова, завоевавшим всеобщее признание, стал роман «Вторая жизнь». Литературная критика дала высокую оценку произведению, в основу которого легла сложная судьба выдающегося казахского поэта Касыма Аманжолова. Этот роман явился крупным художественным достижением не только автора, но и всей современной казахской прозы. Тепло были приняты роман «День и ночь», книги «Песнь золотого ветра» (1969), «Судьба страждущей Земли» (1979), «Весна восемьдесят пятого» (1989) и многие другие. Об острых, сложных общественно значимых проб­лемах писатель рассуждает и в многочисленных публицистических материалах на страницах ведущих газет республики, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как истинный глашатай своего времени и человек неравнодушный, он активно откликается на происходящие вокруг события, выступает по радио и телевидению, в печатных СМИ.



Убежденным реалистом, исповедующим классические традиции с ярко выраженными национальными особеннос­тями и колоритом, называет писателя его современник – российский писатель Юрий Бондарев: «Обладая талантом сильным, добрым и редким по зоркой остроте и живопис­ности, Досанов проникает в исторические лабиринты жизни своего народа, его души, его чаяний и ожиданий. Писательский труд, книга – это диалог с читателем, который подразумевает полнейшую искренность собеседника, давшего присягу правде… Сабит Досанов достойно, умно и всегда талантливо ведет этот нескончаемый диалог, вызывая у читателя увеличение любви и добра через зарождение чувства и сопричастность идеям справедливости».



Одним из произведений последних лет стала книга «Солнце встает с Востока», где вновь рассматриваются важнейшие проблемы современной жизни страны и людей. Писатель не раз подчеркивал, что желание работать, творить никогда не оставляет его.



«Энциклопедией жизни казахского народа» назвали экс­перты роман Сабита Досанова «Двадцатый век», в котором через судьбы нескольких поколений степняков отражена летопись целого столетия. Подобно белой верблюдице в «Белой аруане», в «Двадцатом веке» присутствует своеобразный символический образ – Белоголовый орел Акбас, который, по словам самого писателя, символизирует дух казахского народа. Наблюдая с высоты, он становится безмолвным свидетелем исторических этапов, выпавших на долю казахского народа. К слову, тема любви к Родине, родному народу и земле звучит во многих его произведениях.



Высоко ценят талант Сабита Досанова коллеги по писательскому цеху в Казахстане и за рубежом. Не раз высоко отзывались о его творчестве как наши классики, так и ныне творящие: Сабит Муканов, Абиш Кекилбаев, Олжас Сулейменов, Гафу Каирбеков, Альберт Фишлер, Людмила Щипахина, Чингиз Айтматов, Феликс Кузнецов, Юрий Поляков и другие.



Удивительно точно и емко написал о нем народный писатель Олжас Сулейменов: «Резкий поворот истории в начале 90-х ХХ века задул, погасил огоньки многих дарований. Продолжают светить единицы. Сохранил свой огонь-свет и Сабит Досанов. На фоне темноты, образованной сотнями погасших, его книги, новые книги набирают световую силу».



А выдающийся советский, российский писатель, баснописец, поэт Сергей Михалков назвал его кардиографом человеческих душ за тонкое и умелое описание эмоционального состояния общества. «Социально ориентированный талант Сабита Досанова, подобно кардиограмме, точно показывает состояние общества, опытный кардиограф остро чувствует биение сердца, чутко воспринимает психологические толчки извне, писательское и гражданское кредо автора сливается с чувствами и переживаниями его героев… Философские мысли и творческое отношение автора к многообразным проявлениям жизни делают произведения Сабита Досанова интересными, магически притягательными. Поэтому он, мне думается, останется любимым писателем не только в Казахстане, но и за его пределами», – отмечал Сергей Михалков.



И словно доказывая лишний раз сказанное, на протяжении всего творческого пути Досанов остается верен своему принципу – чувствовать и нести ответственность за читателей, за их доверие. «Духовные ценности создаются не за золотыми дворцовыми стенами, а в мастерских художников, за письменными столами, на театральной сцене. Лишь бы мы не забывали о главной своей обязанности – ответственности за время, в котором живем, за страну, за своих современников, доверивших нам свои боли и радости, доверивших нам свое сердце», – эти строки, написанные Сабитом Досановым, можно смело поставить эпиграфом и к его творчеству и биографии.

