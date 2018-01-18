Сохранять духовные ценности

Для развития человеческого капитала и наращивания потенциала нации необходимы не только качественное образо­вание и здравоохранение, но также меры по дальнейшему развитию культуры и идеологии. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на совершенствование отношений между государством и конфессиями. В вопросе развития культуры, утверждении идеологии толерант­ности, мира и согласия религия должна помогать государству, а не препятствовать. Поэтому в целях обеспечения защиты общества от любой деструктивной деятельности в сфере религии Правительством был разработан и в начале нынешнего года внесен в Пар­ламент страны проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республи­ки Казах­стан по вопросам религиоз­ной деятельности и религиозных объеди­нений». Законопроект определяет комп­лексный подход к совершенствованию законо­дательства в сфере государст­венно-конфессиональных отношений.

В современном мире религия играет важную роль, способствуя сохранению духовных ценностей и культурного кода народа. В то же время она не противостоит стремлению человека к получению передовых знаний, изучению истории своего народа, развитию культуры. Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана: «…идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды». Поэтому, полагаю, что каждый образованный и современный казахстанец должен стремиться максимально приблизиться к отмеченным критериям.