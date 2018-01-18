Сохранять духовные ценности

Для развития человеческого капитала и наращивания потенциала нации необходимы не только качественное образование и здравоохранение, но также меры по дальнейшему развитию культуры и идеологии. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на совершенствование отношений между государством и конфессиями. В вопросе развития культуры, утверждении идеологии толерантности, мира и согласия религия должна помогать государству, а не препятствовать. Поэтому в целях обеспечения защиты общества от любой деструктивной деятельности в сфере религии Правительством был разработан и в начале нынешнего года внесен в Парламент страны проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Законопроект определяет комплексный подход к совершенствованию законодательства в сфере государственно-конфессиональных отношений.
В современном мире религия играет важную роль, способствуя сохранению духовных ценностей и культурного кода народа. В то же время она не противостоит стремлению человека к получению передовых знаний, изучению истории своего народа, развитию культуры. Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана: «…идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды». Поэтому, полагаю, что каждый образованный и современный казахстанец должен стремиться максимально приблизиться к отмеченным критериям.