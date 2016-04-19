Статьи Сохранят места Глеб МАЛЫХ

Меморандумами охвачено около 1,9 тыс. крупных предприятий (83% от общего числа), более 103,9 тыс. средних и малых предприятий, что составляет порядка 59% от их общего количества. В разрезе регионов наибольшее число меморандумов подписано с предприятиями Костанайской и Акмолинской областей. Так, в Костанайской области заключены меморандумы с 6 тыс. 323 предприятиями общей численностью более 166,5 тыс. человек. В Акмолинской области подписаны меморандумы с 4 тыс. 789 организациями с общим количеством работников более 90,1 тыс. человек.



Отметим, что во исполнение поручения Главы государства по недопущению роста безработицы, данного им в Послании народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Министерством здравоохранения и социального развития на постоянной основе принимаются активные меры по сохранению рабочих мест и трудоустройству граждан.

