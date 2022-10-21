Свежий выпуск

Сохраняя национальный код

Елена Левкович, Астана

Выставка «Мелодия Великой степи», посвященная 15-летию Академии художеств Республики Казахстан и призванная популяризировать изобразительное искусство Казахстана, открылась в Национальном музее РК.

Открывая мероприятие, председатель Сената Парламен­та РК Маулен Ашимбаев отметил важнейшую роль искусства в жизни человека.

– В моем понимании у искусства есть важная миссия: искусство – это прежде всего окно трансцендентное, окно во что-то большее, чем мы сами, чем человеческая жизнь. Через искусство мы имеем возможность приобщаться к каким-то высшим ценностям, поднимая себя в развитии, из каких-то материальных, обыденных потребностей уводя к духовным. И именно художники через свои работы стараются реализовать эту миссию. Кроме того, национальное искусство имеет важнейшее назначение с точки зрения сохранения, распространения национального кода. Казахский народ – потомки номадов, и эстетика, мировосприятие кочевников были очень глубокими: номады не противопоставляли человека природе, а видели себя гармоничной частью окружающего мира. Все это отражалось в изобразительном искусстве кочевого народа. Многие отечественные художники сегодня пытаются реализовать современное прочтение мировоззрения номадов. Что касается самой выставки, то она делает свой большой вклад в сохранение того самого национального кода, – отметил Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, министр культуры и спорта Даурен Абаев подчеркнул значимость «виновницы торжества»: Академия художеств собрала под своим крылом талантливых творцов, в течение всех этих лет кропотливо и успешно претворяя в жизнь свою главную миссию – созидание, сохранение целых пластов национального искусства. Не менее важно и то, что члены академии занимаются и фундаментальными проектами, среди которых важное место занимают сохранение и изучение сакских курганов.

О значимости академии высказался и академик Академии художеств РК, заместитель председателя правления Российского творческого союза работников культуры по работе с государствами – участниками СНГ Андрей Блиок.

– Сделать предстоит еще многое, но и сделано уже немало. А потому считаю очень важным предложение, прозвучавшее на «круглом столе»: необходимо придать Академии художеств Казахстана государственный статус, – передал Андрей Блиок слова другого члена академии Юристанбека Шыгаева.

Предложение не случайно: академия – это консолидация признанных мастеров живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также писателей, кинематографистов, архитекторов, архео­логов, музыкантов, видных общественных деятелей и ученых, значение ее в культурной жизни нашей страны сложно переоценить.

Для почетных гостей экс­курсоводом по выставке выступил Амандос Аканаев, заслуженный деятель искусств Казахстана, академик Академии художеств РК, чьи заслуги отметил в своей речи председатель Сената: Амандос Аканаев – один из тех, кто посвятил свою жизнь прочтению номадической эстетики предков казахского народа. Он с огромной любовью рассказывал о висящих на стенах полотнах, изящных скульптурах, среди которых работы крупнейших деятелей искусств Казахстана.

– Они, без преувеличения, работают на свою страну, раскрывая наш национальный код. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наша страна продолжила крепнуть через наши искусство, литературу, не перестану к этому призывать, – отметил академик.

Экспозицию составляют более 150 полотен, свыше 30 графических работ и архитектурных планшетов. Многие из них выставляются впервые.

Популярное

Все
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
Радость в мелочах
Восстанавливая историческую справедливость
Сердце матери
Люблю, следовательно, говорю
Потеплело
Две ратификации и один запрос
Территория актуальных пьес
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
Сохраняя национальный код
В горы – за здоровьем
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
Конвенция увлеченных
Учи язык с детства
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Владимир Путин прибыл в Астану
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Две ратификации и один запрос
Свежий выпуск
Конвенция увлеченных
Свежий выпуск
Потеплело
Свежий выпуск
Уникальную книгу к 30-летию дипломатических отношений РК и …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]