Сохраняя национальный код

Выставка «Мелодия Великой степи», посвященная 15-летию Академии художеств Республики Казахстан и призванная популяризировать изобразительное искусство Казахстана, открылась в Национальном музее РК.

Открывая мероприятие, председатель Сената Парламен­та РК Маулен Ашимбаев отметил важнейшую роль искусства в жизни человека.

– В моем понимании у искусства есть важная миссия: искусство – это прежде всего окно трансцендентное, окно во что-то большее, чем мы сами, чем человеческая жизнь. Через искусство мы имеем возможность приобщаться к каким-то высшим ценностям, поднимая себя в развитии, из каких-то материальных, обыденных потребностей уводя к духовным. И именно художники через свои работы стараются реализовать эту миссию. Кроме того, национальное искусство имеет важнейшее назначение с точки зрения сохранения, распространения национального кода. Казахский народ – потомки номадов, и эстетика, мировосприятие кочевников были очень глубокими: номады не противопоставляли человека природе, а видели себя гармоничной частью окружающего мира. Все это отражалось в изобразительном искусстве кочевого народа. Многие отечественные художники сегодня пытаются реализовать современное прочтение мировоззрения номадов. Что касается самой выставки, то она делает свой большой вклад в сохранение того самого национального кода, – отметил Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, министр культуры и спорта Даурен Абаев подчеркнул значимость «виновницы торжества»: Академия художеств собрала под своим крылом талантливых творцов, в течение всех этих лет кропотливо и успешно претворяя в жизнь свою главную миссию – созидание, сохранение целых пластов национального искусства. Не менее важно и то, что члены академии занимаются и фундаментальными проектами, среди которых важное место занимают сохранение и изучение сакских курганов.

О значимости академии высказался и академик Академии художеств РК, заместитель председателя правления Российского творческого союза работников культуры по работе с государствами – участниками СНГ Андрей Блиок.

– Сделать предстоит еще многое, но и сделано уже немало. А потому считаю очень важным предложение, прозвучавшее на «круглом столе»: необходимо придать Академии художеств Казахстана государственный статус, – передал Андрей Блиок слова другого члена академии Юристанбека Шыгаева.

Предложение не случайно: академия – это консолидация признанных мастеров живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также писателей, кинематографистов, архитекторов, архео­логов, музыкантов, видных общественных деятелей и ученых, значение ее в культурной жизни нашей страны сложно переоценить.

Для почетных гостей экс­курсоводом по выставке выступил Амандос Аканаев, заслуженный деятель искусств Казахстана, академик Академии художеств РК, чьи заслуги отметил в своей речи председатель Сената: Амандос Аканаев – один из тех, кто посвятил свою жизнь прочтению номадической эстетики предков казахского народа. Он с огромной любовью рассказывал о висящих на стенах полотнах, изящных скульптурах, среди которых работы крупнейших деятелей искусств Казахстана.

– Они, без преувеличения, работают на свою страну, раскрывая наш национальный код. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наша страна продолжила крепнуть через наши искусство, литературу, не перестану к этому призывать, – отметил академик.

Экспозицию составляют более 150 полотен, свыше 30 графических работ и архитектурных планшетов. Многие из них выставляются впервые.