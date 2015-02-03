Сохраняя социальную стабильность

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
В акимате Алматинской области подвели итоги социально-экономического развития за 2014 год. Как доложил первый заместитель главы региона Махаббат Бигельдиев, сохранены темпы роста по ряду основных показателей. К примеру, валовой объем сельского хозяйства превысил 412 млрд. тенге, промышленной продукции выпущено на сумму 537 млрд. тенге. Введены в эксплуатацию 55 индустриальных объектов, создано 20 тыс. рабочих мест. Растут инвестиции, расширяются действующие производства. Вместе с тем есть актуальные проблемы, решать которые местным властям предстоит в ближайшее время.
Прежде всего необходимо увеличить охват детей дошкольным образованием. Для этого до конца года намечено построить свыше 70 детских садов. Главное – привлечь инвесторов, задействовать механизмы государственно-частного партнерства. В числе других первостепенных задач – реализация программы «Сыбага», наращивание производства сахарной свеклы, строительство теплиц, откормочных площадок, пунктов приема шерсти. Фермерам окажут всестороннюю поддержку, в том числе в вопросах сбыта выращенного ими урожая.
В ходе заседания ряд поручений получили акимы районов и городов. Они должны разработать план мероприятий по недопущению роста безработицы, а также открыть на вверенных им участках не менее 4 производственных предприятий. Кроме того, предполагается увеличить долю поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в местный бюджет до 40%. Отдельно участники встречи обсудили проблемы аварийных школ, незаконного строительства, вовлечения в сельхозоборот пустующих земель, а также контроля цен на продукты питания.
Как отметил аким области Амандык Баталов, главная задача – сохранение социальной стабильности, повышение благосостояния народа. Отныне результативность исполнительной власти на местах будут оценивать не по количественным, а качественным показателям. Времена формальной отчетности прошли: перед чиновниками поставлены четкие задачи, за невыполнение которых будет жесткий спрос…
В этот же день состоялась очередная сессия областного маслихата, в ходе которой депутаты внесли поправки в бюджет региона. В связи со сложной ситуацией в мировой экономике сокращены расходы на сумму около 38 млрд. тенге, львиная доля которых – целевые трансферты из республиканской казны. Средства перераспределены на решение приоритетных задач, выполняемых согласно Посланию Президента «Нұрлы жол», а также завершение строящихся объектов. К примеру, на развитие жилищно-коммунального хозяйства выделяется 4,5 млрд. тенге, ремонт автодорог областного и районного значения отводится 340 млн. тенге. Корректировки внесены в бюджет образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства.
Несмотря на урезание сметы, в области выделены достаточные средства на восстановление ирригационных сетей, развитие туризма. Так, на реконструкцию дороги от села Акши до побережья озера Алаколь направлено 390 млн. тенге.
В целом бюджет области текущего года составил 328 млрд. тенге. Депутаты единогласно его утвердили и заверили, что будут реализованы намеченные планы, выполнены все социальные обязательства перед населением.

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